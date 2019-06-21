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21 июня 2019 года 09:38

Небольшая коррекция рынку акций не повредит - Алор Брокер

"Вчера ралли на мировых рынка продолжилось в ожидании снижения ставки ФРС США. Не остались в стороне от мировой тенденции и мы: индекс МосБиржи вырос на три четверти процента, а рубль укрепился более чем на процент. Причем рублевый индикатор нашего фондового рынка закрылся совсем рядом с верхней границей восходящего канала, а пара доллар-рубль - вблизи зоны поддержки 63,5-63,7. Сегодня с утра американские фьючерсы торгуются пока в 0,3-процентном "минусе", никак не может сделать очередной рывок вверх и нефть. В таких условиях открытия торгов мы ожидаем в легком "минусе", и если внешний фон не улучшится, то фиксация прибыли может продолжиться. Однако поводов для серьезных распродаж нет, скоро рынки начнут отыгрывать приближающийся саммит "Большой двадцатки", где будет если не прорыв в решении торговых споров между США и Китаем, то хотя бы оптимистичные заявления по этому вопросу. Поэтому "шортами" увлекаться не стоит, время для них еще не пришло", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов..

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Норильский Никель ГМК


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