Ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель - Алор Брокер

"По-прежнему ждем движения нефти в район 67 долларов за баррель. Все говорит о том, что на рынке сырья начался восходящий тренд. К тому же в последние дни мы не наблюдаем агрессивных продаж нефтяных контрактов со стороны каких-то крупных игроков в период работы американской фондовой секции", - обращает внимание аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.