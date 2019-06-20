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20 июня 2019 года 19:35

Рубль активно дорожает к доллару и евро благодаря спросу на рублевые активы в ожидании смягчения политики ФРС и скачку цен на нефть

Москва. 20 июня. Доллар и евро уверенно снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дорожает к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевые активы в ожидании смягчения политики ФРС США и сильно выросшей нефти.

Курс доллара США составил 62,9925 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 79,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется ниже 63 руб./$1 впервые с 1 августа 2018 года). Евро при этом стоил 71,055 руб./EUR1, подешевев на 52,5 копейки (ранее евро опускался ниже 71 руб./EUR1 впервые с 4 мая 2018 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 67,21 копейки - до 66,62 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту спроса на рублевые активы и сильно подорожавшей нефти. Повышение оптимизма на внешних рынках и рост интереса инвесторов к рисковым активам привели к очередному обновлению исторического максимума по индексу МосБиржи (в моменте индикатор превышал 2780 пунктов) и повышению индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI на 0,52%, до 142,55 пункта - максимальной отметки с июня 2018 года.

Участники торгов позитивно отреагировали на рост вероятности скорого смягчения монетарной политики ФРС. Американский центробанк по итогам заседания, состоявшегося 18-19 июня, сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, подготовив почву для снижения ставки на следующем заседании.

В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики, одновременно из текста документа исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в ходе торгов в четверг рубль ожидаемо вырос. "Рубль вырос существенно, причем уже открытие торгов прошло с гэпом вверх к доллару. Весь день рубль планомерно рос, что, понятно, связано с ожиданиями смягчения политики ФРС. И до этого ожидания по рублю были довольно позитивными, а заседание ФРС дало очень энергичный толчок в сторону его роста. Справедливости ради надо отметить, что доллар упал относительно всех мировых валют, и на рубле мы видим отражение этого процесса. Пока что ожидания и по рублю, и по рынку рублевого госдолга, и по рынку акций остаются позитивными, однако насколько это движение продолжится, сейчас сложно сказать", - отметил Карпов.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко обратил внимание, что даже с учетом общей положительной динамики валют emerging markets рубль заметно опережал своих основных конкурентов. "К окончанию рабочего дня нацвалюта прибавляла более 1%, пара доллар-рубль закрепилась ниже 63 руб./$1 и обновила тем самым годовой максимум и максимум с 1 августа 2018 года. Помимо возросшего аппетита к риску на глобальных площадках опережающему укреплению рубля также способствовали взлет нефтяных котировок и дальнейшее усиление спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки к уплате основных налоговых платежей на следующей неделе. В ближайшие дни разыгравшийся аппетит инвесторов на развивающихся рынках и фактор налогового периода продолжат оказывать поддержку рублю, вероятно, позволив ему удерживать позиции вблизи занятых максимумов", - полагает Кравченко.

При этом внутренний валютный рынок не отреагировал на "прямую линию" президента РФ Владимира Путина и сообщение о том, что Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма.

О решении ЕС указывалось в пресс-релизе, обнародованном в четверг. "20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - говорится в документе.

Цены на нефть эталонных марок взлетели в четверг до максимальных отметок с конца мая на росте геополитических рисков и ослаблении доллара США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подорожали на 3,98% - до $64,28 за баррель. Это рекордное значение с 31 мая. Котировки фьючерсов на WTI на август увеличились на 5,47% - до $56,92 за баррель.

Как сообщили власти Ирана, их вооруженные силы сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

Поддержку нефтяному рынку также оказало ослабление доллара США на итогах заседания ФРС. На этой новости индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США к 16 основным мировым валютам, опустился вечером в четверг на 0,6%. Снижение курса доллара благоприятно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 июня на 59,178 копейки, до 63,3877 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,2 копейки, до 71,5457 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в четверг на 69,79 копейки по отношению к среде и составил 63,2853 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 73,73 копейки и составил 63,2177 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 219,69 млн, из которых $943,74 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 275,95 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,73 копейки по отношению к среде, до 71,4887 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 31,47 копейки и составил 71,3698 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR672,832 млн, из которых EUR197,733 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR475,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в четверг на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 8,04% и 8,1% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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