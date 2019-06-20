Цены евробондов РФ в четверг заметно выросли на итогах заседания ФРС США

Москва. 20 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно выросли на фоне проснувшегося у глобальных инвесторов аппетита к риску после состоявшегося 18-19 июня заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США; рост цен "длинных" выпусков достигал 240-280 базисных пунктов. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также подросли в цене, но более скромными темпами, что в итоге привело к сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 19 июня на 53 базисных пункта и составила 113,55% от номинала, что соответствует доходности 2,94% годовых (снижение на 17 базисных пунктов).

Стоимость трехлетних US Treasuries к 18:15 МСК выросла на 8 базисных пунктов по отношению к предыдущему торговому дню, составив 100,8% от номинала. Их доходность снизилась на 4 пункта и составила 1,655% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 13 пунктов и составил 128,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 237 базисных пунктов - до 122,6% от номинала (доходность снизилась на 14 базисных пунктов - до 4,355% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 280 базисных пунктов, подорожав до 118,42% от номинала (доходность снизилась на 18 базисных пунктов и составила 4,34% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 90 базисных пунктов - до 107,37% от номинала (доходность снизилась на 14,5 пункта - до 3,54% годовых), с погашением в 2023 году - на 52 базисных пункта, до 107,5% от номинала (доходность снизилась на 13 пунктов и составила 2,97% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 260 базисных пунктов - до 112,27% от номинала (доходность снизилась на 15,5 пункта и составила 4,475% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 90 базисных пунктов, подорожав до 103,96% от номинала (доходность снизилась на 12,5 пункта - до 3,675% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня уверенно растут, а их доходности, соответственно, снижаются вслед за снижением процентных ставок US Treasuries и общемировым ростом спроса на рисковые активы. Формированию позитивных настроений на мировых рынках капитала способствовали объявленные накануне итоги июньского заседания Федрезерва США. В частности, инвесторы получили подтверждение возможности снижения процентных ставок американским регулятором уже в этом году. При этом, согласно опубликованным данным, 8 из 17 управляющих ФРС проголосовали за возможность одного снижения ставки и 7 управляющих - за возможность двух снижений ставки в этом году. Большинство управляющих видит также возможность продолжения политики денежно-кредитного смягчения в следующем году. Эти заявления американского регулятора и привели к активизации спроса на еврооблигации практически всех стран с развивающейся экономикой", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

По итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система США приняла решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5% годовых. При этом Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. "В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления комитет будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе. Кроме того, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Воспользовавшись благоприятной конъюнктурой рынка, Минфин РФ в четверг открыл книгу заявок на допвыпуски евробондов с погашением в 2029 и 2035 годах. Объем доразмещения еврооблигаций РФ с погашением в 2029 году не превысит $1,5 млрд, с погашением в 2035 году - не более $1 млрд. Финальный ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составляет 3,95% годовых, дополнительного выпуска с погашением в 2035 году - 4,3% годовых. Общий спрос на евробонды РФ, по последним данным, превысил $7 млрд. Окончательные параметры сделки будут определены позднее в четверг.

Минфин РФ выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% годовых (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых. Евробонды с погашением в 2029 году Минфин разместил в марте прошлого года, доходность основного выпуска - 4,625% годовых.