Рынок акций РФ обновил максимум индекса МосБиржи на фоне общемирового ралли, не заметив продления санкций ЕС

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ в четверг обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне общемирового ралли благодаря сигналам от Федрезерва США о вероятном скором смягчении монетарной политики, при этом санкционные новости из ЕС остались без внимания игроков; резкое укрепление рубля сдерживало подъем рублевых котировок blue chips.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2780,2 пункта (+0,8%, максимум дня и новый пик - 2788,16 пункта), индекс РТС - 1391,21 пункта (+2,2%) - новый максимум с июля 2014 года; цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,9%.

Доллар упал до 62,96 рубля (-0,83 рубля).

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг в ходе "прямой линии", что повышение ставки НДС с 18% до 20% оказало ожидаемое краткосрочное негативное влияние на экономику РФ в первом полугодии, но ситуация уже выправляется. Президент также отметил, что Банку России стоит обратить внимание на риск закредитованности населения, чтобы не допустить образования "пузырей" в экономике.

Президент РФ спрогнозировал новые сложности в российско-американских отношениях в связи с начинающейся избирательной кампанией в США. По словам Путина, он готов к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на саммите G20 в Осаке. При этом он отметил важность обсуждения с ним вопросов разоружения и ситуации в двусторонних отношениях.

Говоря о возможности большой сделки с США по сирийскому вопросу, президент РФ заявил, что Россия не торгует своими принципами и союзниками.

Тем временем, Совет ЕС принял решение продлить до 23 июня 2020 года санкции против РФ за присоединение Крыма, о чем говорится в пресс-релизе ЕС, обнародованном в четверг. "20 июня 2019 года Совет продлил действие ограничительных мер, введенных в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, до 23 июня 2020 года", - отмечается в документе.

Подорожали в четверг рублевые акции "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%).

Подешевели из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-4,3%, до 14,224 тыс. рублей; дивиденды за 2018 год составят 792,52 рубля на акцию), просели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-2,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3% и -2,4% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), снизились из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Фондовые индексы США накануне выросли после завершения двухдневного заседания Федрезерва, на котором было принято решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики. Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

В четверг выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,4%) на фоне отсутствия сюрпризов от Банка Японии, который по итогам заседания 19-20 июня не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года.

Следом "плюсует" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-0,4%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 2940 пунктов).

Банк Англии на заседании в четверг также ожидаемо не стал менять значение базовой процентной ставки (0,75%) и сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Нефть в четверг раллирует в ожидании возобновления переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+; цена Brent превысила на $2,2 уровень, отмечавшийся сутки назад.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $64,42 за баррель (+4,2% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $57,15 за баррель (+5,9% и -0,3% в среду).

В среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг обновил свои годовые максимумы на позитивном внешнем фоне - благодаря мировому аппетиту к риску и ралли нефтяных цен. Нефть ускорила рост из-за усиления напряженности на Ближнем Востоке, где в Ормузском проливе был сбит американский дрон. США обвиняют в произошедшем Иран, что увеличивает риски дальнейшего конфликта в регионе.

Пока на рынке акций праздник "быков" продолжается, а помешать всеобщему оптимизму в ближайшие дни могут разве что негативные сигналы с переговоров США и Китая, а также локальная перекупленность, считает аналитик.

Аналитик ИК "Открытие Брокер" Андрей Кочетков напомнил, что рынки, как правило, растут на ожиданиях, а на новостях начинается фиксация прибыли. Поэтому масштабный оптимизм уже не столь впечатляет, как рост российского рынка в последние два месяца. Нефтяные акции пользуются спросом благодаря взлету котировок нефти выше $63 за баррель Brent. Глава РФ Путин в рамках "прямой линии" общения с населением заявил, что считает реальным нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции до $45 млрд. На этом фоне подорожали GDR Rus Agro (+1,1%). В остальном более активные покупки отмечались в бумагах с высокими дивидендными выплатами, что вполне понятно на фоне падения доходностей в валютах фондирования.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США опускалась ниже 2%. Даже если она не останется на этих уровнях, то угрозы роста ставок в еврозоне и США на среднесрочную перспективу уже нет. Соответственно, высокодоходные активы становятся еще более привлекательными. К тому же появились надежды, что США и Китай возобновят переговоры по торговым вопросам. Это означает, что у рубля есть перспектива на укрепление в течение ближайших полутора недель. Этот временной отрезок совпадает с уплатой налогов экспортерами, а также накоплением средств компаниями для выплаты дивидендов. Соответственно, перспектива движения доллара в диапазон 62-63 руб./$1 выглядит вполне реалистичной, считает аналитик.

Нефть выросла на фоне изменения настроений в ФРС и продолжающегося роста напряженности в Персидском заливе. Иран заявил о сбитом американском беспилотнике в своем воздушном пространстве. "Транснефть" (MOEX: TRNF) сообщает об обнаружении нового загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба". Перекачка была остановлена вечером в среду, но вновь возобновилась в четверг.

В США продолжает выходить слабая статистика. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии упал в июне до 0,3 пункта при прогнозах снижения до 8 пунктов с майских 16,6 пункта. Снижение двух ключевых индексов производственной активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии до уровней, сигнализирующих о рисках рецессии, повышает вероятность смягчения политики ФРС. Это также является позитивным сигналом для рискованных активов, которые могут продолжить рост вплоть до саммита G20 в Японии. Соответственно, уровень 2800 пунктов по индексу МосБиржи может быть взят в ближайшее время, считает Кочетков.

По оценке эксперта Forex Club Валерия Полховского, рынок нефти получил импульс к росту от надежд на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США, которая дала сигналы о возможном снижении ставки уже в июле. Также нефтяные "быки" отыгрывают оценки Минэнерго США о снижении запасов нефти впервые за 3 недели и геополитический фактор. Так, Корпус стражей исламской революции заявил в четверг, что иранские ВВС сбили американский беспилотник Global Hawk, который нарушил воздушное пространство Ирана в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив.

Между тем глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов считает, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти нужно сохранять бессрочно. При этом конкретные объемы регулирования можно изменять в процессе ее исполнения, полагает глава крупнейшей частной российской нефтяной компании.

Как считает финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, разворот в монетарной политике ключевых центробанков стимулировал покупки фондовых активов на глобальном уровне. Если в конце 2018 года Федеральная резервная система США планировала повышать ставку в текущем году, то сейчас ФРС уже обозначает возможность ее снижения в июле. Смягчает планы ЕЦБ, параллельно в сторону снижения развернулись ставки и в России. То есть рынки стали свидетелями нового цикла смягчения монетарных условий мировыми центробанками в ответ на признаки охлаждения экономического роста. Экономическая активность должна усилиться, заемные ресурсы должны стать чуть дешевле. Вложения в акции в таких условиях становятся привлекательнее.

Нефть является еще одним важным фактором роста российского рынка. Даже с учетом последнего снижения с уровней $70 за баррель рост стоимости энергоносителя с начала года составил более 15%. Бенефициарами этого роста становятся крупнейшие нефтегазовые компании. В ближайшее время Brent может закрепиться в зоне $63-65 за баррель, а по итогам G20 и министерского заседания ОПЕК+ в начале июля не исключено возвращение цены к $70 за баррель.

До конца лета, особенно если США с Китаем удастся договориться по торговым разногласиям, а санкционные угрозы останутся без активизации, риск-аппетиты на российском рынке останутся повышенными. Тестирование 2800 пунктов по индексу МосБиржи - вопрос ближайших дней, и до конца года вряд ли стоит ожидать обвала. Если мировые центробанки продолжат цикл смягчения ДКП, а геополитический фон останется для РФ нейтральным, то отечественный фондовый рынок может завершить 2019 год выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи, считает Дейнека.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+12,5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+7,4%), "Аптечной сети 36,6" (+4,5%, до 8,44 рубля), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+3,8% и +5,1% "префы").

Накануне акции "Аптечной сети 36,6" взлетели на 45% (в течение торгов в среду рост превышал 60%), что участники рынка связывают с появлением спроса со стороны фонда Altus Сapital, который в июне приобрел 29,97% акций "Аптечной сети 36,6" в рамках объявленной дополнительной эмиссии по открытой подписке по цене 5,05 рубля за акцию и теперь планирует увеличить свой пакет.

В результате допэмисии было размещено 4 млрд 377 млн 596,152 тыс. акций (72,96% от запланированного объема), из них 361,912 тыс. акций - по преимущественному праву (4,55 рубля за акцию). По итогам допэмиссии "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) привлекла более 22,1 млрд рублей.

Подешевели бумаги ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,8%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-1,8%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-1,8%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 71,304 млрд рублей (из них 15,446 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).