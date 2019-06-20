На графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная техническая картина, но риски коррекции растут - Промсвязьбанк

"В четверг российский фондовый рынок на общем позитивном настроении на мировых рынках после заседания ФРС вышел на новые исторические максимумы, - комментирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Так, покупкам на нашем рынке способствовала динамика рынка энергоносителей, где на фоне обострения ситуации вокруг Ирана нефть марки Brent прибавила 3,5%. Также "быки" были поддержаны динамикой западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах до 0,5%, а в США Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,7%. На таком фоне индекс МосБиржи поднялся на 0,7%, до 2780 пунктов. Лидерами торгов выступили акции ФСК ЕЭС и Новатэка, прибавившие 4,6% и 3,1% соответственно. Хуже рынка торговались Норильский никель (-4,5%), из цены бумаг которого "выпали" дивиденды, и ММК (-3,2%). Отметим, что на графике индекса МосБиржи сохраняется позитивная техническая картина. При этом растут риски коррекции, которые связаны с желанием игроков зафиксировать прибыль по длинным позициям. Однако для волны фиксации прибыли может понадобиться ухудшение ситуации на внешних площадках. В сложившихся обстоятельствах из поддержек выделим уровни 2730, 2640 и 2590 пунктов, а также тренд ускорения, берущий начало от майских минимумов".