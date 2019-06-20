В обозримой перспективе весьма вероятно смягчение политики ФРС с целью смягчения последствий циклического замедления экономики - УК "Альфа-Капитал"

"На вчерашнем заседании ставка ФРС осталась без изменений, но мягкие комментарии регулятора и опубликованные материалы указывают на крайне высокую вероятность снижения ставки уже на июльском заседании. Об этом, в частности, говорят оценки членов комитета по открытым рынкам оптимальной ставки ФРС. Ее медианное значение вроде бы не изменилось, но распределение прогнозов указывает на то, что среди голосующий членов Комитет по открытым рынкам появилась многочисленная группа, готовая поддержать снижение ставок", - отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

На взгляд эксаперта, исторически снижение ставки ФРС обычно не предвещает ничего хорошего экономике, хотя на первом этапе это воспринимается как снижение стоимости фондирования, что увеличивает, например, оценку справедливой цены акций и других финансовых инструментов, инвесторы часто забывают, что ФРС чаще всего прибегает к снижению ставки в случае, если видит серьезные макроэкономические риски. "Поэтому такой шаг регулятора – это, как минимум, повод задуматься по поводу сокращения уровня риска в портфелях, - указывает Владимир Брагин. - Напомним, что по нашим оценкам экономика США сейчас находится в зрелой фазе цикла, что сильно ограничивает потенциальные темпы роста ВВП и увеличивает риски рецессии".

По мнению эксперта, есть две причины снижения ставки ФРС при котором ралли в активах будет в течение какого-то времени устойчивым. Первая - необходимость нормализации реальных ставок в условиях структурного замедления инфляции, вторая - потребность удержания в разумных рамках различий в монетарных условиях с другими центральными банками.

"Нынешнее ралли на рынках обусловлено тем, что рынок нашел подтверждение собственных ожиданий в заявлениях ФРС, что снизило уровень неопределенности, - заключает эксперт УК. - При этом рыночные ожидания снижения ставок продолжают усиливаться и далеко не факт, что действия ФРС их оправдают. Это может стать источником дополнительной волатильности, в частности дать повод для временного роста доходностей. Глава ФРС не заявил ничего, что указывало бы на изменение основного принципа принятия решений по ставке: «Действовать по фактической ситуации». Поэтому существует вероятность того, что ожидания рынка по поводу снижения ставки ФРС в июне не оправдаются. Это может произойти, если в течение ближайших недель не будет наблюдаться ухудшение выходящей макростатистики или тем более будет ее некоторое улучшение. Экономика США находится в зрелой фазе цикла. Поэтому в обозримой перспективе высоко вероятно смягчение политики ФРС с целью смягчения последствий циклического замедления экономики. Поэтому риск существенного устойчивого роста базовых долларовых ставок даже от текущих уровней невысок".