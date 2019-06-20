Ожидания снижения ставки ФРС США подпитывают ралли на рынке золота - Julius Baer

"За последние несколько недель золото получало поддержку со стороны ожиданий снижения ставок ФРС США. Эти ожидания в среду были подкреплены публикацией прогнозов Комитета по операциям на открытом рынке, который является подразделением центробанка, определяющим уровень ставок. Кроме того, доллар США показал ослабление, что подтолкнуло цены на золото к максимуму за последние пять лет. В то время как инвесторы, заинтересованные в золоте как в защитном активе, действительно возвращаются на рынок, мы полагаем, что недавний рост в основном связан с активностью спекулятивных трейдеров на рынке фьючерсов. Настроения среди них становятся все более "бычьими", что указывает на перспективу краткосрочной консолидации, а не продолжения ралли. С учетом сказанного, мы по-прежнему полагаем, что долгосрочная тенденция роста котировок золота сохраняется, и ожидаем, что золото получит поддержку со стороны растущего спроса на защитные активы в следующем году. Принимая во внимание текущую обеспокоенность рынков по поводу экономического роста и готовность ФРС США сократить ставки, такой сценарий может материализоваться и раньше. Мы подтверждаем конструктивную позицию по золоту и повышаем прогноз по котировкам драгметалла до 1 350 долл. США и 1 425 долл. США в следующие 3 и 12 месяцев соответственно", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.