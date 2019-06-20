Москва. 20 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль растет к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевые активы в ожидании смягчения политики ФРС США.

Курс доллара США составил 63,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (доллар торгуется на минимальных отметках с июля 2018 года). Евро при этом стоил 71,46 руб./EUR1, подешевев на 12 копеек (евро торгуется на минимальных отметках с апреля 2018 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 37,99 копейки - до 66,91 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 21 июня на 59,178 копейки, до 63,3877 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,2 копейки, до 71,5457 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря росту спроса на рублевые активы в условиях повышения оптимизма на внешних рынках. Увеличение интереса инвесторов к рисковым активам привело к очередному обновлению исторического максимума по индексу МосБиржи (в моменте индикатор превышал 2780 пунктов) и повышению индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI на 0,52%, до 142,55 пункта - максимальной отметки с июня 2018 года.

Участники торгов позитивно отреагировали на рост вероятности скорого смягчения монетарной политики ФРС. Американский центробанк по итогам заседания, состоявшегося 18-19 июня, сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, подготовив почву для снижения ставки на следующем заседании.

В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики, одновременно из текста документа исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

В фокусе внимания трейдеров также остаются разногласия США с торговыми партнерами. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

"Умеренное смягчение риторики ФРС по итогам завершившегося в среду заседания привело к ослаблению позиций доллара против евро, что нашло отражение в более активном укреплении рубля именно в паре с долларом. Готовность ФРС пойти на снижение ставок в случае дальнейшего ухудшения макроданных и предстоящая встреча Трампа и Си Цзиньпина на саммите "двадцатки", по итогам которой стороны могут вернуться к активным переговорам, создает благоприятный внешний фон для рубля. Это позволяет сохранять наш мартовский прогноз о дальнейшем укреплении рубля неизменным. В качестве пределов укрепления в паре с долларом, с нашей точки зрения, выступает отметка 62,5 руб./$1", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Рубль укрепляется к доллару США вместе с другими валютами развивающихся стран. Смягчение риторики ФРС и четкий сигнал о снижении ставок является позитивным моментом для развивающихся стран. В условиях замедления инфляции и темпов роста ВВП на emerging markets центробанки стран с развивающимися экономиками могут перейти к более активному снижению процентных ставок. Это касается и других ключевых мировых центробанков, которые еще до июньского заседания ФРС озвучили готовность к смягчению денежно-кредитной политики. Позитив в рубле может сохраниться вплоть до саммита G20 (28-29 июня), в рамках которого президент России Владимир Путин может встретиться с лидером США Дональдом Трампом. При этом реакция Конгресса США на предыдущие встречи глав двух стран проявлялась в обострении санкционной риторики в отношении России", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой подчеркнул, что на внешнем позитиве рубль успешно преодолел максимумы этого года в ходе торгов четверга. В таких условиях, по его словам, держать короткие позиции по рублю становится очень невыгодно, что также добавляет потоков на продажу валюты. "Учитывая внешний фон и внутренние условия в России, сегодня пара "доллар-рубль" может предпринять попытку достичь 63 руб./$1 на фоне закрытия позиций stop-loss по доллару, продаж валюты под налоги и дивиденды и притока нерезидентов на российский рынок", - подчеркивает Полевой.

Нефтяной рынок активно поднимается в ходе торгов в четверг на фоне ослабления доллара США, а также падения американских запасов топлива. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 2,78% - до $63,54 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на август выросли на 3,58% - до $55,9 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США на итогах заседания ФРС. На этой новости индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику доллара США к 16 основным мировым валютам, опустился днем в четверг на 0,6%. Снижение курса доллара благоприятно влияет на цены на сырьевые товары, включая нефть.

Дополнительным фактором стало сообщение властей Ирана о том, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу остались в четверг на уровне предыдущего дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,67% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,74% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 7,87% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой, оставшись на отметках 8,04% и 8,1% годовых соответственно.