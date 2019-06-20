Курс рубля может укрепиться до 64,0 за доллар в ближайшие дни - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил попытки укрепления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3905 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,70%, недельная снизилась до 7,73%, а месячная до 7,86%. В пользу укрепления рубля начал работать фактор налогового периода. Кроме того, в среду состоятся аукционы ОФЗ после двухнедельного перерыва. Перспектива более мягкой политики ФРС повышает привлекательность высокодоходных рискованных активов. Стоит также вспомнить о том, что заявления о возможных переговорах глав США и Великобритании с президентом РФ пока не вызвали каких-либо агрессивных действий внутри этих стран. Поэтому можно допустить, что курс рубля может укрепиться до 64,0 за доллар в ближайшие дни. К 15:15 мск пара USD/RUB - 64,252 (-0,1%), EUR/RUB - 71,88 (-0,38%)", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.