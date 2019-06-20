Минфин решил не упускать шанс и вышел на рынок с доразмещением старых выпусков евробондов - Райффайзенбанк

"Сегодня начался сбор заявок на покупку бумаг двух выпусков евробондов РФ Russia 29 и Russia 35, первичное размещение которых состоялось в марте 2018 г. и марте 2019 г., соответственно, на 1,5 млрд долл. и 3 млрд долл. Объявленные ориентиры в районе YTM 4% и YTM 4,45% не предполагают премий ко вторичному рынку. Решение выйти на рынок с доразмещением старых выпусков (скорее всего, большая их часть удерживается локальными инвесторами) обусловлена, прежде всего, доходностями UST, находящимися на локальных минимумах (вчера 10летние бонды ушли ниже 2%, минимума с ноября 2016 г.), а также 20 июня 2019 г. сворачиванием темы санкций. Мы считаем покупку 10-летних евробондов РФ с YTM 4% более интересной инвестицией, чем 10-летние ОФЗ с YTM 7,36% (поскольку на таком длинном горизонте инвестирования премия 336 б.п. не компенсирует валютные риски). В то же время вероятность устойчивого повышения долларовых ставок в текущих макроусловиях (обусловленных экономикой США) является, по нашему мнению, низкой", - указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.