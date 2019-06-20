ВЭБ.РФ вновь выходит на первичный рынок с выпуском ориентировочным объемом 20 млрд руб. - Уралсиб

"Сегодня в корпоративном сегменте запланировано сразу два букбилдинга. В финансовом секторе на первичный рынок выходит ВЭБ.РФ. Эмитент с 11:00 до 15:00 мск будет принимать заявки инвесторов на выпуск серии ПБО-001Р-17. Планируется, что объем размещения не превысит 20 млрд руб. Срок обращения составляет четыре года, оферты не предусмотрено. В ходе премаркетинга ориентир доходности был заявлен как премия в размере 100–110 б.п. к бескупонной кривой ОФЗ на срок четыре года. Исходя из вчерашнего положения кривой (7,32% для четырех лет) это транслировалось в ориентир доходности 8,32–8,42% годовых и, соответственно, купон 8,15–8,25% годовых. Сегодня, непосредственно перед началом сбора заявок, числовое значение ориентира будет уточнено. ВЭБ.РФ выходил на первичный рынок сравнительно недавно, разместив в конце апреля трехлетний выпуск на 20 млрд руб. под ставку купона 8,67% годовых. Сейчас этот бонд на вторичном рынке предлагает доходность около 8,15% годовых по мид-маркету, что транслируется в премию к G-curve около 90 б.п. Мы полагаем, что для нового выпуска спред составит порядка 95–100 б.п., и поэтому не исключаем даже небольшого снижения ориентира в ходе сегодняшнего букбилдинга. Размещение новых облигаций на бирже запланировано на 27 июня", - отмечает аналитик корпорации Уралсиб Ольга Стерина.

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