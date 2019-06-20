Рынок акций РФ утром растет вслед за миром на сигналах от ФРС, индекс МосБиржи нацелился на новый пик

Москва. 20 июня. Рынок акций РФ утром в четверг растет вслед за выросшими мировыми фондовыми площадками и нефтью на сигналах от Федрезерва США о вероятном скором смягчении монетарной политики; индекс МосБиржи нацелился на обновление исторического максимума (2775 пунктов), несмотря на укрепление рубля и откат бумаг "Норникеля" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2771,6 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1378,99 пункта (+1,3%) - новый максимум с июля 2014 года; цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3%.

Доллар упал до 63,32 рубля (-0,47 рубля).

Подорожали рублевые акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,6%, до 14,184 тыс. рублей; дивиденды за 2018 год составят 792,52 рубля на акцию), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%).

Фондовые индексы США накануне выросли после завершения двухдневного заседания Федрезерва, на котором было принято решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Вслед за США в четверг выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 2,4%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет 0,6%) на фоне отсутствия сюрпризов от Банка Японии.

Банк Японии по итогам заседания 19-20 июня не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Нефть в четверг дорожает в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+; цена Brent находится на $1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $63,23 за баррель (+2,3% и -0,5% накануне), августовская цена WTI - $55,38 за баррель (+2,6% и -0,3% в среду).

В среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рынок ждал, что глава ФРС Джером Пауэлл даст четкий сигнал на снижение ставки на следующем заседании регулятора в июле. Таких слов впрямую инвесторы не услышали, но этому есть свое объяснение: переговоры США-Китай возобновились, и естественно, ФРС хочет дождаться большей определенности в этом вопросе перед принятием решения. Однако было четко сказано, что ФРС будет "реагировать на настоящие тренды", и была сильно смягчена риторика. Из этого можно сделать вывод, что на одном из ближайших заседаний ФРС снизит ставку.

Отсечка дивидендов в бумагах "Норникеля" оказывает давление на индексы, однако на благоприятном внешнем фоне акции ГМК в течение дня могут попытаться отыграть часть потерь, в этом случае у индекса МосБиржи появится шанс обновить исторический максимум. Рынок также может поддержать президент РФ Владимир Путин, который в 12:00 МСК проведет "прямую линию" с народом. Однако следует помнить, что очень часто после выступления российского лидера рынок без причин идет вниз, хотя сейчас вероятность такого сценария невелика, считает Антонов.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев отмечает, что инвесторов привлек тот факт, что Федрезерв убрал из текста сопроводительного комментария фразу о "проявлении терпения", а также указал на возросшую неопределенность в вопросе роста ВВП и инфляции. Кроме того, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард проголосовал за снижение стоимости кредитования.

Точечная диаграмма показала, что медианный прогноз не предполагает изменений ставки до конца года, тогда как Пауэлл в ходе пресс-конференции дал понять, что аргументы в пользу перехода к смягчению политики присутствуют. В целом риторика банка оказалась мягкой, но не настолько, насколько ожидали инвесторы. Тем не менее, итоги заседания подогрели интерес к риску, о чем свидетельствует позитивная динамика индексов Уолл-стрит.

На этом фоне рынок акций РФ может обновить максимум по индексу МосБиржи, отыгрывая рост ожиданий снижения стоимости кредитования в США, считает аналитик.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также отмечает, что в сторону смягчения денежно-кредитной политики ФРС склоняются все больше представителей регулятора. При этом центробанк не был чересчур пессимистичен в отношении национальной экономики, сообщив, что базовый сценарий ее развития позитивен. Таким образом, инвесторы получили от ФРС то, чего ожидали - намеки на возможное смягчение политики наряду с умеренным оптимизмом в отношении экономики. Итоги заседания ФРС поддерживают и "нефтебыков". Кроме того, страны ОПЕК+ определились с датами заседания, которое пройдет 1 и 2 июля.

Индексы МосБиржи и РТС выглядят перекупленными, но фундаментальные факторы пока продолжают толкать их выше. Так, в ближайшие дни после локальной коррекции весьма вероятны попытки индекса МосБиржи развить восходящее движение в район 2800 пунктов, а индекса РТС - в район 1400 пунктов, считает Кожухова.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, нефть Brent превысила $63 за баррель на фоне мягкой риторики ФРС, снижения запасов в США и продолжающейся эскалации напряженности в районе Персидского залива. Добыча нефти в США сократилась за прошедшую неделю на 100 тыс. б/с (до 12,2 млн б/с), или на 200 тыс. б/с за две недели. Иран заявил о том, что сбил американский дрон над своей территорией. Йеменские хуситы заявили об атаке на саудовскую электростанцию.

Изменение вектора ожиданий в ФРС обещает более комфортную ситуацию для инвестиций в рискованные активы. Соответственно, можно ожидать продолжения укрепления рубля и роста российского рынка акций, хотя дивидендные отсечки будут этому препятствовать. В четверг последний день с дивидендами торгуются бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (дивиденд 0,0010987 рубля на акцию) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (158,95 рубля на акцию), отмечает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский также полагает, что Федрезерв расчистил себе дорогу к снижению ставок на ближайших заседаниях.

Если в марте "точечная диаграмма" показывала, что ни один член регулятора не ожидал снижения ставок в этом году, то сейчас эта идея поддерживается почти половиной представителей. Из 17 членов FOMC один ожидает повышения ставки в этом году, восемь прогнозируют сохранение ее неизменной, один выступает за понижение ставки на 25 пунктов, и семь - за понижение сразу на 50 пунктов. Что касается макропрогнозов, то оценка ожидаемых темпов роста экономики в этом году оставлена без изменения (2,1%), а на следующий год локально повышена с 1,9% до 2%.

Ожидать еще более заметного смягчения риторики от регулятора вряд ли было рационально (все же пока большая часть статистики хоть и демонстрирует замедление, но не выглядит катастрофической, а рисковые активы и вовсе торгуются вблизи исторических максимумов). Согласно фьючерсам на ставку, рынок на данный момент оценивает вероятность ее снижения на следующем заседании в конце июля в 100% (хотя эта оценка явно завышена). В последние пару недель инвесторы получили подтверждение, что в случае ухудшения экономического состояния (получения негативных данных макростатистики) крупнейшие центральные банки незамедлительно придут на помощь, что пока поддерживает риск-аппетит на рынках. Следующим принципиально важным событием для инвесторов станет саммит G20 в Осаке 28-29 июня, где, возможно, хотя бы частично прояснится вопрос торговых противоречий между США и Китаем.

Российский рынок акций в последние несколько сессий консолидируется вблизи отметки в 2750 пунктов по индексу МосБиржи. При этом дивидендный сезон в самом разгаре, и отсечки в ряде компаний оказывают техническое давление на индекс. Так, в четверг уже без дивидендов торгуются акции ГМК "Норникель" (влияние на индекс составляет около 8,5 пункта). Тем не менее, позитивный внешний фон пока способен компенсировать влияние дивидендных отсечек для индекса, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+10,5%), "Аптечной сети 36,6" (+7,4%, до 8,67 рубля), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,4%).

Акции "Аптечной сети 36,6" накануне выросли на 45% (в течение дня взлет превышал 60%), что участники рынка связывают с появлением спроса со стороны фонда Altus Сapital, который в июне приобрел 29,97% акций "Аптечной сети 36,6" в рамках объявленной дополнительной эмиссии по открытой подписке по цене 5,05 рубля за акцию и теперь планирует увеличить свой пакет.

В результате допэмисии было размещено 4 млрд 377 млн 596,152 тыс. акций (72,96% от запланированного объема), из них 361,912 тыс. акций - по преимущественному праву (4,55 рубля за акцию). По итогам допэмиссии "Аптечная сеть 36,6" (MOEX: APTK) привлекла более 22,1 млрд рублей.

Подешевели бумаги "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,6%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12 млрд рублей (из них 3,356 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).