Если запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, цены на нефть могут перейти к устойчивому росту - БКС

"Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов нефти ослабляет опасения по поводу низких темпов роста мировой экономики и поддерживает нефтяные котировки. Фьючерсы на Brent, снижавшиеся в первой половине среды, после публикации статистики демонстрируют уверенные восходящие настроения. Однако пока котировки остаются в прежнем ценовом диапазоне. Если на будущей неделе запасы нефти в Штатах продолжат снижаться, то цены на нефть могут перейти к устойчивому росту. Также цены пока сдерживает неопределенность относительно торгового конфликта между США и Китаем. Ранее стало известно, что лидеры стран проведут встречу на полях саммита G20 в конце месяца, где могут быть достигнуты новые договоренности. Участники ОПЕК+ согласовали даты очередной встречи министерского комитета, на которой будет обсуждаться перспектива продления сделки на вторую половину 2019 г. Встреча пройдет 1 и 2 июля. Большинство участников сходятся во мнении, что соглашение по сокращению производства необходимо продлить, однако под вопросом остается позиция РФ. Саудовская Аравия выражает уверенность, что с Россией удастся договориться. В настоящий момент по условиям сделки 25 стран-нефтепроизводителей совокупно сокращают добычу на 1,2 млн б/с, из которых 800 000 б/с приходится на страны ОПЕК. Сегодня последний день обращения июльских фьючерсов на нефть американского сорта WTI на бирже CME. С завтрашнего дня наблюдение будет вестись по августовским контрактам. С утра фьючерсы на нефть марки Brent прибавляют 1,07% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов.