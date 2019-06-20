Потенциал укрепления российской валюты с текущих уровней уже выглядит ограниченным - Промсвязьбанк

"Российский рубль вновь приближается к максимумам этого года – пара доллар/рубль в ходе торгов среды опускалась в район 63,70. На текущих уровнях при сегодняшних ценах на нефть и ключевых макропоказателях мы уже не считаем рубль недооцененным. Позитивный эффект сезонно сильного текущего счета уже не действует на рубль (исчерпал себя еще в середине квартала). Локальная поддержка для российской валюты может исходить со стороны повышенного спроса на рублевую ликвидность в связи с приближением налогового периода и дивидендных выплат рядом экспортеров, но считаем влияние данных факторов локальным по времени. В краткосрочной перспективе внешний фон по-прежнему играет определяющую роль в динамике рубля, но потенциал укрепления российской валюты с текущих уровней уже выглядит ограниченным", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.