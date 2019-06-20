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20 июня 2019 года 10:22

Рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря падению доллара после заседания ФРС США и дорожающей нефти

Москва. 20 июня. Доллар снижается, евро немного повышается на "Московской бирже" в четверг утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря опережающему укреплению в паре с долларом США и дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,51-63,7 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,57 руб./$1 (-21,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,62 руб./EUR1 (+3,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,11 копейки к уровню закрытия среды, до 67,19 рубля.

Доллар при этом оказался на 40,69 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,27 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к бивалютной корзине на старте торгов четверга благодаря падению доллара к большинству мировых валют после заседания американского центробанка. ФРС по итогам заседания, проходившего 18-19 июня, сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом регулятор подготовил почву для снижения ставки на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики и одновременно из текста документа исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

В фокусе внимания трейдеров также остаются разногласия США с торговыми партнерами. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

Цены на нефть растут в четверг в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК повысилась на 2,81% - до $63,56 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3,06% - до $55,62 за баррель.

Данные министерства энергетики США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов обеспечили кратковременную поддержку ценам на нефть в среду, однако рынок завершил торги в минусе.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США относительно всех основных валют на фоне изменения тона заявления Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания 18-19 июня.

В среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.


Опубликовано: /Финмаркет/
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