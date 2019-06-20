Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могу подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 20 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, после прошедших заседаний ФРС США и Банка Японии, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором было принято решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5% годовых. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. "В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления Комитет будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе. Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20. Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в четверг после заседаний Федеральной резервной системы и Банка Японии. Японский Nikkei 225 вырос на 0,64%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,9%, китайский Shanghai Composite - 2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,2%. Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики по итогам заседания, прошедшего 19-20 июня, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

В свою очередь цены на нефть активно растут в четверг в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составляет $63,5 за баррель, что на 2,72% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $61,82 за баррель, опустившись на 0,51%. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на 2,83% - до $55,5 за баррель.

Данные министерства энергетики США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов, обеспечили кратковременную поддержку ценам на нефть в среду, однако рынок завершил торги в минусе. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сократились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - упали на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему дню, но все равно осталась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 10,513 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,997 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 июня вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,46 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 610,33 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,88%), "Транснефть-001P-08" (+0,5%) и "Газпромбанк-001Р-05Р" (+0,42%), а в лидерах снижения - облигации "Альфа-банк-002Р-02" (-0,75%), "Сбербанк-001-04R" (-0,36%) и "Роснефть-001Р-04" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) 20 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии БО-003P-03 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,9-8,0% годовых, что соответствует доходности к погашению через 1,5 года в диапазоне 8,06-8,16% годовых. Купоны - полугодовые. Техническое размещение запланировано на 27 июня. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) 21 июня проведет сбор заявок инвесторов на 5-летние облигации серии 001P-11P объемом от 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,35-8,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,52-8,68% годовых. Техразмещение запланировано на 1 июля.

Сбербанк России (MOEX: SBER) 25 июня начнет размещение инвестиционных облигаций серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R объемом 500 млн рублей, 28 июня начнет размещение выпуска серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R объемом 4 млрд рублей. Облигации серии ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R будут размещаться по цене 99,65% от номинала, серии ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R - по цене 100% от номинала. Выпуск ИОС-KR_FIX-153d-001Р-103R будет погашен 25 ноября 2019 года, выпуск ИОС-KR_FIX-365d-001Р-94R - 29 июня 2020 года. У каждого из выпусков один купонный период. Ставка купона установлена в размере 0,01% годовых. Кроме того, по выпускам выплачивается дополнительный доход. Размер дополнительного дохода по обоим выпускам привязан к значению ключевой ставки Банка России. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 700 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" 4 июля будет собирать заявки на облигации со сроком обращения 3 года серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 9,4-9,6% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 9,74-9,95% годовых. Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты. Техническое размещение запланировано на 8 июля.

ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-П06 на уровне 8,95% годовых. Компания разместила трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 6 млрд рублей в июне 2018 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,7% годовых. Процентная ставка 2-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 1,45 процентного пункта.

АО "Лидер-инвест" установило ставку 6-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9% годовых. Выпуск облигаций БО-П01 на 3 млрд рублей со сроком обращения 5 лет компания разместила в декабре 2016 года. Ставка 1-3-го купонов установлена в размере 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 8,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 28 июня. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) в декабре 2016 года зарегистрировала программу облигаций АО "Лидер-инвест" серии 001Р объемом до 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы можно размещать выпуски облигаций сроком обращения до 10 лет.

ОАО "Теле2-Санкт-Петербург" в рамках оферты приобрело 2 млн 863,746 тыс. облигаций 2-й серии и 1 млн 951,526 тыс. облигаций 3-й серии. Приобретение ценных бумаг производилось по цене 100% номинальной стоимости. Объем выпуска 2-й серии составляет 5 млн облигаций, 3-й серии - 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 57,27% выпуска 2-й серии и 65,05% выпуска 3-й серии на общую сумму 4,815? млрд. рублей. Эмитент разместил 10-летние облигации общим объемом 8 млрд рублей в июне 2011 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка текущего купона обоих выпусков - 8,5% годовых.