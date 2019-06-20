Внешний фон остается позитивным, что поддержит продолжение покупок ОФЗ - Промсвязьбанк

"Вчера доходность 5-летнего "бенчмарка" ОФЗ снизилась еще 7 б.п. – до 7,34% годовых, 10-летнего - на 11 б.п. - до 7,46% годовых, опустившись до минимумов с июня прошлого года. При этом минимумы 2018 года находятся на отметке 7% годовых, достижение которых возможно при ожиданиях снижения ставки до 6,75% годовых в следующем году. На текущий момент пока оправданным выглядит значение 7,3% годовых по доходности 10-летних ОФЗ, которое отражает еще 1 снижение ставки в 2019 году. Отметим, что Минфин достаточно резко перешел к ограничению предложения бумаг на аукционах на фоне опережающего выполнения программы заимствований - министерство вернуло лимиты при размещениях ОФЗ, а также стало предлагать менее популярные выпуски. В результате, если в апреле-мае практически весь спрос на госдолг удовлетворялся на аукционах (при объемах размещения в среднем 100 млрд руб. за аукцион), то в июне ситуация кардинально изменилась - вчера было продано госбумаг только на 22,8 млрд руб. без явной премии к рынку: новый 20-летний выпуск был размещен с доходностью 7,68% годовых. Спрос на инфляционный выпуск также несколько вырос – вмененная инфляция относительно доходности классических ОФЗ уже опустилась ниже долгосрочного таргета ЦБ (4%), что делает покупку инфляционных линкеров в качестве защиты более привлекательной. Внешний фон остается позитивным, что поддержит продолжение покупок ОФЗ", - отмечает специалист Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич.