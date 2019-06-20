Российский госдолг продолжит пользоваться спросом - Росбанк

В среду кривая ОФЗ просела еще на 5-12 бп в доходности, доведя движение с закрытия торгов 13 июня, накануне последнего заседания ЦБ РФ, уже до -12 бп/-26 бп. Сказался эффект от первичных аукционов: предложение Минфином значительно более скромного объема новых бумаг, нежели рассчитывал рынок. Дилерам, которые могли позиционироваться под фиксацию прибыли после заседания ЦБ, пришлось спешно закрывать короткие позиции.

В четверг все внимание переключается на итоги заседания ФРС США. Американский регулятор обеспокоен неопределенностью для экономики, поступающей со стороны торговых споров, и тем фактом, что инфляция в США не может закрепиться у цели в 2%, что интерпретируется рынком как готовность снизить ставку Fed Funds уже в ближайшей перспективе. Вероятность подобного решения на июльском заседании ФРС, заложенная в котировки фьючерсного рынка, достигла 100%. Более того, некоторые экономисты уже начинают обсуждать, возможно ли движение сразу на 50 бп вниз, а не на 25 бп.

"Та комбинация факторов, что сложилась сейчас, является уникальной для последних месяцев: крепкий рубль, мало реагирующий на колебания цен на нефть, ожидания скорого смягчения политики ФРС, крепнущая уверенность в дальнейшем понижении ставок ЦБ, отсутствие геополитического негатива. В подобных условиях российский госдолг и валюта, безусловно, продолжат пользоваться спросом и в очередной раз обновят сегодня самые крепкие уровни с начала 2019 года", - указывают в Росбанке.