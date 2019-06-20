Утренние прогнозы: рынок акций в четверг подрастет на увеличении мирового "аппетита к риску"

В четверг рынок акций получит поддержку от улучшения внешнего фона, полагают аналитики. Сдерживающим фактором станет ожидаемый дивидендный разрыв в акциях ГМК "Норильский Никель".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона и увеличения мирового "аппетита к риску" и, скорее всего, вернутся к восходящему движению. По ходу дня оптимизм может ослабнуть ввиду перекупленности на площадках РФ. Рубль при этом по большей части отыграл итоги заседания ФРС еще накануне и может проявить нерешительность в обновлении годовых максимумов. Тем не менее, фундаментальные факторы все еще благоприятны для "быков" и поддерживают восходящий тренд акций и российской валюты".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом около 0,2-0,3%, в районе 2765-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно позитивного открытия мы можем увидеть попытки дальнейшего роста индекса МосБиржи в район 2775-2780 пунктов. Этому способствует заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Сдерживающим фактором станет ожидаемый дивидендный разрыв в акциях ГМК "Норильский Никель". Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В начале торгов четверга возможно повышение на рынке акций в рамках благоприятной реакции на итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США - после пресс-конференции Дж. Пауэлла трейдеры повысили оценки вероятности скорого снижения базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июльском заседании считается почти неизбежным). Пересмотр ожиданий в отношении ФРС вызвал некоторое оживление на мировых фондовых площадках, снижение доходностей на рынке госдолга США, а также ослабление доллара США к корзине мировых валют. На внутреннем валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль с закреплением ниже отметки 64".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Мы ждем позитивного открытия фондового рынка в четверг. Правда, индекс МосБиржи будет тянуть немного назад дивидендный "гэп" от "Норникеля". Однако на таком фоне мы считаем оправданным покупку акций ГМК на открытии - бумага в течение дня начнет закрывать просадку. В целом у индекса МосБиржи есть хорошие шансы обновить исторический максимум".

"Промсвязьбанк" (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в последние несколько сессий консолидируется вблизи отметки 2750 пунктов. При этом дивидендный сезон в самом разгаре, и отсечки в ряде компаний оказывают техническое давление на индекс. Так, сегодня уже без дивидендов начинает торговаться ГМК "Норильский Никель" (влияние на индекс составит около 8,5 пунктов). Считаем, что позитивный внешний фон пока способен компенсировать влияние дивидендных отсечек для индекса".