Фундаментальные факторы поддерживают восходящий тренд акций и российской валюты - ИК "Велес Капитал"

"Утром российские фондовые индексы получат поддержку от улучшения внешнего фона и увеличения мирового "аппетита к риску" и, скорее всего, вернутся к восходящему движению. По ходу дня оптимизм может ослабнуть ввиду перекупленности на площадках РФ. Рубль при этом по большей части отыграл итоги заседания ФРС еще накануне и может проявить нерешительность в обновлении годовых максимумов. Тем не менее, фундаментальные факторы все еще благоприятны для "быков" и поддерживают восходящий тренд акций и российской валюты", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.