Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше $62,5 - ИК "Велес Капитал"

"Нефтяные фьючерсы утром увеличиваются примерно на 1,5% после умеренного снижения накануне. Отчет Минэнерго США, несмотря на данные о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов, а также добычи, не смог оказать весомую поддержку рынку, который сейчас больше обеспокоен перспективами спроса. Тем не менее, итоги заседания ФРС поддерживают "быков". Кроме того, страны ОПЕК+ наконец определились с датами заседания, которое пройдет 1 и 2 июля. Для продолжения краткосрочного роста ценам Brent необходимо закрепиться выше 62,50 доллара, а WTI преодолеть отметку 55 долларов", - полагает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.