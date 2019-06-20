Brent торгуется на уровне $62,68 за баррель

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Цены на нефть растут в четверг.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду после завершения двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС), на котором было принято решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) не стал менять ставку, но подготовил почву для ее снижения на следующем заседании. В коммюнике по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики.

"В свете этой неопределенности и сдержанного инфляционного давления Комитет будет внимательно следить за влиянием появляющейся информации на перспективы экономики и будет действовать по необходимости для поддержки экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около симметричного целевого уровня FOMC в 2%", - отмечается в документе.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

"Я полагаю, Федрезерв сделал то, что ждали от него рынки, и дал понять, что готов сделать то, что рынки ждут от него в ближайшем будущем", - отмечает аналитик Raymond James Кевин Гиддис.

"Снижение ставки может произойти уже в июле, и оно может составить сразу 50 базисных пунктов", - цитирует эксперта MarketWatch.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

Акции CBS Corp. прибавили по итогам торгов в среду 1,1%. По данным CNBC, американский медиа-холдинг в середине июня начнет переговоры о слиянии с Viacom Inc.

Стоимость бумаг Viacom поднялась на 2,7%.

Капитализация Harley-Davidson опустилась на 0,2%. Американский производитель мотоциклов договорился о сотрудничестве с китайской Qianjiang Motorcycle Company Limited для совместного выпуска мотоциклов в Китае.

Акции TripAdvisor Inc. подорожали на 1,9% благодаря улучшению рекомендаций для бумаг сайта для путешественников до "покупать" с "держать" аналитиками SunTrust Robinson Humphrey.

Стоимость акций U.S. Steel Corp., объявившей о планах сокращения производства, взлетела на 4,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду вырос на 38,46 пункта (0,15%) и составил 26504 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился к этому времени на 8,71 пункта (0,3%) - до 2926,46 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 33,44 пункта (0,42%) и составил 7987,32 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг после заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии.

Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng прибавил 0,9%, китайский Shanghai Composite - 2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,5%, южнокорейский KOSPI - 0,2%.

Как сообщалось, американский Центробанк принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Тем временем, Банк Японии не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 19-20 июня, а также подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне, по крайней мере, до весны 2020 года.

Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

"Это облегчение для рынков, что заседание Банка Японии не преподнесло сюрпризов, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера. - Поддержку японскому фондовому рынку, как и другим рынкам акций, также оказало смягчение позиции ФРС".

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры США и Китая. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" с лидером КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер в среду сообщил, что намерен обсудить со своим китайским коллегой вопрос торговых отношений двух стран и встретиться с ним персонально в Осаке, где будет проходить саммит G20.

Лайтхайзер провел уже несколько раундов переговоров с заместителем премьера Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающим за торговые переговоры с США.

В Японии лидерами роста являются компании розничного сектора и производители электроники. Стоимость бумаг Fast Retailing поднялась на 1,3%, Rakuten - на 1,5%, Sony - на 0,8%, Fanuc - на 1,4%.

Акции китайского автопроизводителя Geely Automobile подорожали на 5% в ходе торгов в Гонконге. Geely сообщила, что выбрала СП Volvo и шведской технологической группы Veoneer в качестве приоритетного поставщика ПО для самоуправляемых автомобилей.

Стоимость бумаг China Life Insurance подскочила в ходе торгов на 3,6%, интернет-гиганта Tencent - на 1,6%.

Цены на нефть растут в четверг в ожидании возобновления торговых переговоров США и Китая, а также встречи государств ОПЕК+.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,68 за баррель, что на $0,86 (1,39%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $61,82 за баррель, опустившись на $0,32 (0,51%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,68 (1,26%) - до $54,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $0,14 (0,26%) - до $53,76 за баррель.

"Ожидания двух важных предстоящий событий - торговых переговоров США и Китая, а также встречи стран ОПЕК+ в Вене - способствуют росту рынка при поддержке данных о снижении запасов в США", - говорит аналитик по сырьевому сектору Hi Investment & Futures Corp. в Сеуле Сунгхил Вилл Юн.

Данные министерства энергетики США, указавшие на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в стране, а также неожиданное падение запасов бензина и дистиллятов, обеспечили кратковременную поддержку ценам на нефть в среду, однако рынок завершил торги в минусе.

"Снижение запасов несколько ослабило опасения, связанные с возможным избытком поставок нефти на мировой рынок, однако это вторичный фактор, и сейчас слишком много других, потенциально более важных для рынка событий", - отмечает один из редакторов специализированного издания Sevens Report Тайлер Ричи.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 14 июня, сократились на 3,11 млн баррелей - до 482,4 млн баррелей, что на 7% выше среднего уровня для этого времени года за последние пять лет, свидетельствуют данные Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 2 млн баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 1,69 млн баррелей, дистиллятов - упали на 551 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1 млн баррелей.

Некоторую поддержку нефтяному рынку оказало ослабление доллара США относительно всех основных валют на фоне изменения тона заявления Федеральной резервной системы (ФРС) по итогам заседания 18-19 июня.

"Более важным катализатором для нефтяного рынка является не монетарная политика, а скорее бюджетная", - цитирует MarketWatch аналитика CFRA Research Стивена Гликмана.

В среду стало известно, что страны ОПЕК+ договорились перенести дату предстоящего заседания на 1-2 июля. На этой встрече должно быть принято решение о том, стоит ли продлевать сделку по ограничению добычи нефти и на каких условиях.

Ранее встречи стран ОПЕК и не-ОПЕК планировались на 25-27 июня. Однако затем главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии Александр Новак и Халид аль-Фалих признались, что эти даты не очень удобные, так как накладываются на проведение саммита G20 в Японии.