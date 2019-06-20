Ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом около 0,2-0,3%, в районе 2765-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно позитивного открытия мы можем увидеть попытки дальнейшего роста индекса МосБиржи в район 2775-2780 пунктов. Этому способствует заметное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Сдерживающим фактором станет ожидаемый дивидендный разрыв в акциях ГМК "Норильский Никель". Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.