В начале торгов четверга возможно повышение на рынке акций - ИФ "Олма"

"В начале торгов четверга возможно повышение на рынке акций в рамках благоприятной реакции на итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США - после пресс-конференции Дж. Пауэлла трейдеры повысили оценки вероятности скорого снижения базовой процентной ставки (снижение ставки уже на июльском заседании считается почти неизбежным). Пересмотр ожиданий в отношении ФРС вызвал некоторое оживление на мировых фондовых площадках, снижение доходностей на рынке госдолга США, а также ослабление доллара США к корзине мировых валют. На внутреннем валютном рынке в начале торгов вероятно продолжение снижения по паре доллар-рубль с закреплением ниже отметки 64", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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