Позитивный внешний фон пока способен компенсировать влияние дивидендных отсечек для индекса МосБиржи - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в последние несколько сессий консолидируется вблизи отметки 2750 пунктов. При этом дивидендный сезон в самом разгаре, и отсечки в ряде компаний оказывают техническое давление на индекс. Так, сегодня уже без дивидендов начинает торговаться ГМК "Норильский Никель" (влияние на индекс составит около 8,5 пунктов). Считаем, что позитивный внешний фон пока способен компенсировать влияние дивидендных отсечек для индекса", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

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