Рынок акций РФ завершил торги консолидацией в ожидании новостей от Федрезерва США

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ в среду завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума выше 2775 пунктов откатился в район 2760 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2759,12 пункта (-0,1%, максимум сессии и новый пик - 2775,6 пункта), индекс РТС - 1361,14 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 6,2%.

Доллар подешевел до 63,86 рубля (-0,17 рубля).

Снизились в цене акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%) и подешевели из-за отсечки на бирже квартальных дивидендов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,3%, до 46,4 рубля; выплаты за первый квартал составят 1,49 рубля на акцию).

Подорожали рублевые акции "Распадской" (MOEX: RASP) (+6,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%).

Индексы в США накануне подскочили на 1-1,4% на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и на заявлениях президента США Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне Трамп заявил, что проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Тем временем, заявление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входят в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в "Твиттере".

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

В среду вслед за США выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%), однако проседает после ралли Европа (DAX, FTSE просели на 0,2-0,5%), стабильна Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,1%).

Нефть Brent утром в среду превышала $62,5 за баррель, после чего потеряла в цене $1, однако к вечеру все потери были отыграны благодаря неожиданно позитивной статистике Минэнерго США. Запасы нефти в США за неделю сократились на 3,1 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,25 млн баррелей, а резервы бензина снизились на 1,69 млн баррелей при ожидавшемся росте на 1 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $62,2 за баррель (+0,1% и +2% накануне), августовская цена WTI - $54,04 за баррель (-0,1% и +3,8% во вторник).

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, индекс МосБиржи обновил утром исторический максимум, однако для дальнейшего роста у "быков" не хватило сил - азиатский бурный рост рынков сменился на осторожность европейских индексов. Нефть локально падала более чем на $1, что стало основанием для падения нефтяных бумаг. В минусе также торговались акции поставщиков газа - "НОВАТЭКа" и "Газпрома" (MOEX: GAZP), негативом для которых может служить снижение поставок последнего в дальнее зарубежье. Среди лидеров дня вновь выступили защитные акции электроэнергетики ("Юнипро" (MOEX: UPRO), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) и "ФСК ЕЭС").

Европа начинала день оптимистично, но затем инвесторы стали проявлять осторожность. Частичным поводом для пессимизма стало обвинение Трампа в том, что ЕЦБ манипулирует курсом евро для создания торговых преимуществ. В любом случае, до решения и комментария ФРС по ставке волатильность на рынках будет оставаться низкой.

Представители военно-морского флота США утверждают, что осколочные фрагменты и магниты от мины, на которой подорвался один из танкеров вблизи берегов ОАЭ, указывают на участие Ирана. Трамп заявил, что он готов применить военное решение, чтобы предотвратить наличие атомного оружия у Ирана, но пока уклонился от похожих заявлений по поводу обеспечения свободного судоходства.

В целом, инвесторы не очень уверенны перед решением ФРС. С одной стороны, Трамп сигнализирует о возобновлении переговоров с Китаем по торговым вопросам, а с другой - американская статистика начинает периодически портиться, что может говорить о надвигающемся спаде. ФРС испытывает давление как со стороны Wall Street, так и политиков. Впрочем, если говорить об инфляции в США, то данный показатель также указывает на необходимость более мягкого подхода в денежной политике. Если ФРС проявит упорство и не будет намекать на возможное смягчение политики, то это ударит по всем рискованным активам, считает Кочетков.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, утренний оптимизм на азиатских рынках носил лишь запоздалый догоняющий характер. Он был связан с очередным намеком Трампа на возможность будущего урегулирования торгового спора между США и Китаем. Позитивные подвижки в этом вопросе вероятны по итогам расширенной встречи первых лиц этих государств в ходе предстоящего саммита "большой двадцатки" в Японии. Вместе с тем, позитивный эффект от новости продлился не дольше суток. В самом лучшем случае можно ожидать от Комитета по открытым рынкам решения о снижении ставки уже в среду. В ином варианте рынок услышит ряд обнадеживающих заявлений и намеки на понижение ставки в конце июля.

На нефтяном рынке участники международного соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+ определились с датой заседания по этому поводу - 1-2 июля. Складывается впечатление, что участники нефтяной сделки не слишком торопятся продлевать срок ее действия. Между тем, значимая для нефтяного рынка напряженность между Ираном и США пока имеет тенденцию лишь к усугублению, отмечает Манжос.

По словам эксперта "Международного финансового центра" Дмитрия Иногородского, критика Трампом главы ЕЦБ Драги за очередное манипулирование курсом евро (что дает еврозоне существенное преимущество в торговле с США) выглядит как прямой посыл к главе ФРС Пауэллу с требованием также снизить ставки, на что очень надеются инвесторы.

Таким образом, ФРС США остается единственным регулятором с относительно жесткой монетарной политикой. Вечером Пауэлл должен будет озвучить свои прогнозы по экономическому росту и монетарной политике в будущем, если в словах главы регулятора появится намек на снижение ставки в 2019 году, фондовые рынки "взлетят в небеса". Поэтому в конце недели уже будет можно начинать формировать портфели до конца лета, считает эксперт.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, нефть Brent вечером отыграла потери на фоне известий о снижении запасов сырья в США. На рынке акций РФ к вечеру возобладали продажи, что может быть связано с решением игроков сократить риски перед результатами заседания ФРС. В случае если американский регулятор подтвердит ожидания рынка, смягчив риторику и сделав намек на снижение ставки, "быки" могут вернуть себе инициативу в широком спектре рисковых активов. В рамках российского рынка это может привести к возобновлению восходящей динамики после локальной текущей консолидации в районе 2750 пунктов по индексу МосБиржи.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, давление на американский Центробанк в отношении снижения процентных ставок растет. Так, в Белом доме заговорили о возможном понижении председателя ФРС Пауэлла в должности из-за недовольства политикой регулятора. Основным риском для фондовых рынков является недостаточно мягкий тон ФРС в отношении будущего уровня процентных ставок.

Рынок акций утром обновил исторический максимум по индикатору МосБиржи и годовой максимум по индексу РТС (1366 пунктов), после чего перешел к коррекционному снижению. Если внешний фон даст поводы для дальнейшей фиксации прибыли, игроки в конце недели могут воспользоваться этой возможностью.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели ГДР "Лента" (-3,5%), акции "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,2%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-2,5%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-2,5%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-2,3%).

Лидерами роста без новостей выступили акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+45,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+20,9%, до 40,8 рубля - максимум с мая 2012 года), отскочили после дивидендного "гэпа" накануне акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+5,3% и +3,8% "префы"), выросли бумаги "Юнипро" (+3,4%), ADR Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,9%), бумаги ПАО "Мультисистема" (MOEX: MSST) (+2,8%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,842 млрд рублей (из них 8,157 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 7,427 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" ).