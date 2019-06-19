Цены евробондов РФ в среду обновили многолетние максимумы на фоне ожиданий смягчения ДКП мировыми ЦБ

Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли, обновив многолетние максимумы на фоне ожиданий инвесторами смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 18 июня на 6 базисных пунктов и составила 113,02% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 6 базисных пунктов, составив 100,38% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 1,84% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1 пункт и составил 127 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 120,12% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 4,5% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 21 пункт, поднявшись до 115,48% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,53% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 14 базисных пунктов - до 106,48% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,685% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 1 базисный пункт, до 106,99% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта - до 3,1% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 38 базисных пунктов, подорожав до 109,66% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта и составила 4,63% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 17 базисных пунктов, до 103% от номинала (доходность снизилась на 2,5 пункта - до 3,81% годовых).

"Сегодня цены российских еврооблигаций вновь продемонстрировали рост и в очередной раз обновили многолетние максимумы. Поддержку мировым долговым рынкам оказывает целая комбинация позитивных факторов, включая в том числе низкие долларовые ставки из-за опасений негативного влияния торговых войн на рост мировой экономики, в частности ставки десятилетних US Treasuries находятся сейчас ниже отметки 2,1% годовых. С другой стороны, на рынке сохраняются надежды на то, что нового витка взаимного повышения пошлин со стороны США и Китая все же удастся избежать, и это также интерпретируется инвесторами как позитивный фактор для рисковых активов. Таким образом, рынок ждет и снижения процентных ставок со стороны Федрезерва США, и оптимистичен в отношении перспектив заключения торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

"На этом фоне российские долговые бумаги активно растут в цене, причем данный рост подкрепляется реальными сделками. Несмотря на то, что день объявления итогов заседания ФРС, традиционно, является малоактивным из-за существующих неопределенностей, тем не менее, сегодня данное правило не сработало. В целом же рынок российских еврооблигаций за последние несколько недель заметно вырос и уже вполне может считаться "перегретым". Таким образом, не исключено, что в ближайшее время на рынке может произойти отрицательная коррекция, несмотря на сохраняющиеся позитивные факторы", - считает Агарзаев.