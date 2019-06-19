Положительной динамике рубля в среду способствовало усиление спроса на рублевую ликвидность в преддверии начала налоговых платежей - ИК "Велес Капитал"

"В среду большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась вокруг отметки 64 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта обновила дневной максимум и укрепилась до 63,91, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К 18:00 укрепление рубля к американской валюте составляло почти 0,2%, при этом российская валюта одной из единственных на рынках EM торговалась в зеленой зоне. Положительной динамике рубля в том числе могло способствовать усиление спроса на рублевую ликвидность менее чем за неделю до проведения основных налоговых платежей. Так, в среду на аукционе РЕПО o/n Федерального казначейства банки привлекли 351 млрд руб. из лимита в 400 млрд руб. Таким образом спрос в среду вдвое превысил результат аукциона предыдущего дня, а еще в понедельник заявки на аукционе РЕПО и вовсе отсутствовали. Вечером внимание участников рынка сосредоточится на результатах заседания ФРС и комментариях главы американского регулятора. Инвесторы рассчитывают получить более конкретные сигналы от ФРС, когда ждать перехода к смягчению ДКП в США. В этом случае можно ожидать новых максимумов по рублю и укрепления других валют на рынках EM. Однако если американский регулятор во многом обоснует свою мягкую риторику рисками для экономики США от торговых конфликтов, аппетит инвесторов на развивающихся рынках быстро иссякнет и скорректирует все валюты EM".