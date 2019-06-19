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19 июня 2019 года 17:20
Ожидаем движения рубля до конца этой недели в диапазоне 63,6-65,3 - БКС
"Перед сегодняшним заседанием ФРС, на наш взгляд, на рынках формируется хрупкий оптимизм, - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На этом фоне рубль в среду находится вблизи отметки 64 и демонстрирует склонность к умеренному укреплению. Текущее улучшение настроений рынков вызвано двумя факторами. С одной стороны, мировые регуляторы подают все больше сигналов своей готовности к смягчению монетарной политики. Последние заявления ЕЦБ в этой плоскости, по нашим оценкам, являются подтверждением готовности европейского регулятора к осуществлению шагов на встречу усилению монетарных стимулов экономики. С другой стороны, мы наблюдаем продолжение некоторого смягчения жесткости позиций США и Китая во взаимном диалоге. Наиболее важным считаем то, что сторонам, по всей видимости, удастся встретиться на полях G20. Ожидания данных переговоров оставляют рынкам надежду на то, что после встречи "большой двадцатки" стороны торгового конфликта снова вернутся к переговорам вместо усиления взаимного торгового давления". Однако будущее данного осторожного улучшения настроений рынков в существенной мере будет зависеть от итогов сегодняшнего заседания монетарных властей США. Эксперт БКС видит два сценария для развития событий в данной плоскости, причем ожидает, что в обоих случаях регулятор сегодня оставит ставку низменной. "Итак, первый сценарий рассматривается нами как базовый и предполагает, что Федрезерв весьма осторожно, но все же подаст рынкам сигнал о своей готовности к снижению ставки в перспективе ближайших 2-4 месяцев, - отмечает Антон Покатович. - Также считаем, что от того насколько явно ФРС продемонстрирует свою готовность к реализации такого шага, будет зависеть динамика рынков ближайших дней. Тем не менее, мы допускаем, что даже в том случае, если Федрезерв даст "зеленый свет" ожиданиям рынка по снижению ставки в ближайшие месяцы, рисковые активы могут продемонстрировать краткосрочную коррекцию. Формат данной коррекции, вероятно, будет иметь характер "покупай на слухах, продавай на фактах". Уже в среднесрочной перспективе при реализации данного сценария мы видим потенциал для возвращения роста рыночных аппетитов к покупке риска, что также может оказать поддержку нефти и рублю. Более того, мы не исключаем, что при данном векторе развития событий, вероятность того, что на встрече G20 США и Китай могут снизить уровень взаимной жесткости и вернуться к торговым переговорам, также возрастает". Второй сценарий расценивается экспертом как пессимистичный и предполагает появление "ястребиных" ноток в риторике ФРС: "На данный момент рынки колоссально "заложены" на два снижения ставки в этом году и с существенной вероятностью допускают и третье снижение ставки. На этом фоне любое несоответствие взглядов Федрезерва на вектор изменения ставок в течение II полугодия с ожиданиями участников рынка может заставить последних вернуться к возобновлению распродаж риска и усилению "качества" своих позиций. В этом случае мы видим риски усиления давления на ценовую конъюнктуру рынка нефти, тем не менее, давление на рубль вряд ли приведет к существенной девальвации российской валюты в ближайшей перспективе. В результате ожидаем движения рубля до конца этой недели в широком диапазоне 63,6-65,3".
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19 июня 2019 года 19:35
Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах вслед за ростом спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке
Москва. 19 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:33
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ в среду завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума выше 2775 пунктов откатился в район 2760 пунктов. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:02
Цены евробондов РФ в среду обновили многолетние максимумы на фоне ожиданий смягчения ДКП мировыми ЦБ
Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли, обновив многолетние максимумы на фоне ожиданий инвесторами смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:00
"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей наблюдалась негативная динамика, а нефть марки Brent, несмотря на снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов по статистике Минэнерго США, отступила на 0,3%. В... читать дальше
.19 июня 2019 года 18:24
Положительной динамике рубля в среду способствовало усиление спроса на рублевую ликвидность в преддверии начала налоговых платежей - ИК "Велес Капитал"
"В среду большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась вокруг отметки 64 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта обновила дневной максимум и укрепилась до 63,91, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К... читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 16:19
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2750-2760 пунктов. Некоторое влияние на него еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Вместе с тем решение и... читать дальше
.19 июня 2019 года 15:59
"Отечественный рынок акций может завершить день в "минусе", так как текущих стимулов явно недостаточно для продолжения роста. К тому же рынок пребывает в полосе дивидендных отсечек крупных эмитентов. Более того, если ФРС проявит упорство и не будет намекать на возможное смягчение политики, то это... читать дальше
.19 июня 2019 года 15:41
Рубль проявляет непоколебимость и ожидает новостей с глобальных рынков на отметке 64 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро. Присутствует потенциал дальнейшего укрепления рубля против доллара, ближайшая цель - 63 рубля за доллар, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. читать дальше
.19 июня 2019 года 15:35
Москва. 19 июня. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль лишь незначительно слабеет к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке, которое она обнародует вечером. читать дальше
.19 июня 2019 года 15:11
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии обновили исторический максимум по индикатору МосБиржи (2775 пунктов) и годовой максимум по РТС (1366 пунктов), после чего перешли к коррекционному снижению. Если внешний фон даст поводы для дальнейшей фиксации прибыли, "быки" во второй половине... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:05
Падение иностранного притока в госбумаги РФ может негативно сказаться на курсе рубля во 2 полугодии - Райффайзенбанк
"В благоприятных условиях Минфину, скорее всего, удастся реализовать 26230 в полном объеме с YTM 7,7-7,75% (5-10 б.п. к кривой). - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Однако для локальных банков ОФЗ по-прежнему выглядят дорогими: кривая доходностей предполагает ключевую ставку ниже... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
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