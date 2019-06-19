Рубль чуть снижается к доллару и евро днем в среду в ожидании решения ФРС США по ставке

Москва. 19 июня. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль лишь незначительно слабеет к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке, которое она обнародует вечером.

Курс доллара США составил 64,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 0,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,73 руб./EUR1, подорожав на 2,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,26 копейки - до 67,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 июня на 35,58 копейки, до 63,9794 руб./$1, и уменьшил курс евро на 59,14 копейки, до 71,6377 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка снижается к доллару и евро на дневных торгах. Участники торгов воздерживаются от активных действий на рынках в ожидании решения ФРС относительно дальнейшего вектора монетарной политики, которое станет известно в среду вечером. Аналитики ожидают, что регулятор сохранит процентную ставку на текущем уровне в 2,25-2,5%, но большинство в руководстве Федрезерва выскажется за ее снижение уже в июле в свете ухудшения ситуации в мировой экономике.

Надежды на смягчение политики ФРС усилились после заявлений президента ЕЦБ Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входят в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, сказал Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Президент США Дональд Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, как Китай и другие".

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Заявления Трампа возродили надежды на прогресс в торговых переговорах США и КНР, что станет позитивным фактором для роста мировой экономики.

"Сегодня состоится ключевое событие недели - будут объявлены итоги заседания ФРС, на котором также весьма вероятно смягчение риторики. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, рынок оценивает вероятность ее снижения в 84% уже на июльском заседании, поэтому итоги заседания могут иметь принципиальное значение для дальнейшей динамики валют emerging markets. Из внутренних факторов отметим постепенное приближение пика налоговых выплат - 25-28 июня российские компании выплачивают НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль, а общий объем выплат в этот период мы оцениваем в 1,34 трлн рублей", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский.

"В свете возможного смягчения политики ЕЦБ и ФРС актуальность рублевого carry trade только возрастет. В среду ФРС завершит двухдневное заседание, от которого не ждут изменения денежной политики, но рассчитывают на возможные намеки на смягчение в обозримом будущем. Если они будут сделаны, то укрепление рубля продолжится", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Сегодня в ходе дневных торгов рубль может получить дополнительную поддержку в рамках аукционов по размещению ОФЗ, где должен сохраняться сильный спрос с учетом обещаний дальнейшего снижения ставки Банком России, а также заявлений о предстоящих переговорах Трампа и Си. В вечерние часы (21:00 МСК) важным фактором для рубля будет решение ФРС по ставке. Несмотря на снижение градуса эскалации в торговой войне, мы по-прежнему видим высокие шансы на некоторое смягчение риторики ФРС и появление сигналов готовности снизить ставки в случае дальнейшего замедления макроэкономических показателей. На этом фоне пара "доллар-рубль" может закрепиться ниже отметки 64 руб./$1. Курс рубля в паре с евро может умеренно ослабеть по факту заседания ФРС", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Минфин РФ разместил на аукционе в среду ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на общую сумму 20 млрд рублей при спросе 70 млрд 766 млн рублей и объеме предложения 20 млрд рублей, то есть спрос превысил предложение более чем в 3,5 раза. Цена отсечения была установлена на уровне 101,4568% от номинала, что соответствует доходности 7,7% годовых.

Позднее станут известны результаты аукциона по размещению ОФЗ серии 52002 в объеме 5 млрд 306 млн 950 тыс. рублей.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику на дневных торгах в среду после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,6% - до $61,77 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,02% - до $54,12 за баррель.

Участники торгов ждут результатов заседания ФРС США, а также данных Минэнерго по уровню недельных запасов топлива в стране. Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем считают, что на прошлой неделе сокращение запасов составило 1,25 млн баррелей. Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов незначительно изменились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,66% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 7,74% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником, оставшись на отметках 7,86%, 8,04% и 8,1% годовых соответственно.