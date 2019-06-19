Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"

"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2750-2760 пунктов. Некоторое влияние на него еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Вместе с тем решение и последующие комментарии по поводу процентной ставки ФРС США будут озвучены уже после закрытия основных торгов в России (21:00 мск). Поэтому мы ожидаем закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.