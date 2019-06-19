Рынок акций может завершить среду в "минусе" - "Открытие Брокер"

"Отечественный рынок акций может завершить день в "минусе", так как текущих стимулов явно недостаточно для продолжения роста. К тому же рынок пребывает в полосе дивидендных отсечек крупных эмитентов. Более того, если ФРС проявит упорство и не будет намекать на возможное смягчение политики, то это ударит по всем рискованным активам", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.