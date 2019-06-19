Фондовые индексы обновили максимумы - ИК "Велес Капитал"

"Российские фондовые индексы в первой половине сессии обновили исторический максимум по индикатору МосБиржи (2775 пунктов) и годовой максимум по РТС (1366 пунктов), после чего перешли к коррекционному снижению. Если внешний фон даст поводы для дальнейшей фиксации прибыли, "быки" во второй половине недели могут воспользоваться этой возможностью. Все внимание на данные по запасам нефти и прогнозы ФРС по процентным ставкам", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.