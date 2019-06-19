Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer

"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрик Ланг. - Прогноз дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики поддерживает краткосрочные настроения на фондовых рынках. При этом в среднесрочной перспективе для дальнейшего роста потребуется решение внешнеторговых проблем меду Вашингтоном и Пекином. По нашим оценкам, циклические акции, то есть бумаги компаний, у которых прибыль изменяется в точном соответствии с бизнес-циклом, сейчас явно недооценены по сравнению с "защитными" акциями. В этой связи мы отдаем предпочтение первым, но воздерживаемся от увеличения рисковых активов в нашем портфеле, поскольку не ожидаем скорого завершения внешнеторговых споров. Следующим ключевым событием для рынков станет саммит G20 в Японии, который состоится 28-29 июня. Президент США Дональд Трамп уже заявил о готовности встретиться на нем с председателем КНР Си Цзиньпином".