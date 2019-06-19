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Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Высокодоходные облигации США достигают новых высот - Julius Baer
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19 июня 2019 года 13:33
Высокодоходные облигации США достигают новых высот - Julius Baer
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и не будет сигнализировать о скором начале рецессии. Разница в уровнях доходности по облигациям США спекулятивного уровня, известным как высокодоходные облигации США, и безрисковым государственным облигациям продолжает сокращаться. Экономика США по-прежнему растет уверенными темпами, что подтверждают публикуемые данные. Компании имеют доступ к дешевому рефинансированию, а инвесторы в погоне за доходностью рады подписаться на любой новый выпуск. Индекс высокодоходных корпоративных облигаций США от Bloomberg Barclays набрал 9% за последний год, что является беспрецедентным ростом. При этом мы по-прежнему видим перспективы небольшого сокращения кредитных спредов и рекомендуем использовать возможности, предоставляемые облигациями спекулятивного уровня", - указывает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.
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19 июня 2019 года 19:35
Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах вслед за ростом спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке
Москва. 19 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:33
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ в среду завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума выше 2775 пунктов откатился в район 2760 пунктов. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:02
Цены евробондов РФ в среду обновили многолетние максимумы на фоне ожиданий смягчения ДКП мировыми ЦБ
Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли, обновив многолетние максимумы на фоне ожиданий инвесторами смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:00
"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей наблюдалась негативная динамика, а нефть марки Brent, несмотря на снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов по статистике Минэнерго США, отступила на 0,3%. В... читать дальше
.19 июня 2019 года 18:24
Положительной динамике рубля в среду способствовало усиление спроса на рублевую ликвидность в преддверии начала налоговых платежей - ИК "Велес Капитал"
"В среду большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась вокруг отметки 64 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта обновила дневной максимум и укрепилась до 63,91, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К... читать дальше
.19 июня 2019 года 17:20
"Перед сегодняшним заседанием ФРС, на наш взгляд, на рынках формируется хрупкий оптимизм, - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На этом фоне рубль в среду находится вблизи отметки 64 и демонстрирует склонность к умеренному укреплению. Текущее улучшение настроений рынков... читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 16:19
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2750-2760 пунктов. Некоторое влияние на него еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Вместе с тем решение и... читать дальше
.19 июня 2019 года 15:59
"Отечественный рынок акций может завершить день в "минусе", так как текущих стимулов явно недостаточно для продолжения роста. К тому же рынок пребывает в полосе дивидендных отсечек крупных эмитентов. Более того, если ФРС проявит упорство и не будет намекать на возможное смягчение политики, то это... читать дальше
.19 июня 2019 года 15:41
Рубль проявляет непоколебимость и ожидает новостей с глобальных рынков на отметке 64 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро. Присутствует потенциал дальнейшего укрепления рубля против доллара, ближайшая цель - 63 рубля за доллар, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. читать дальше
.19 июня 2019 года 15:35
Москва. 19 июня. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль лишь незначительно слабеет к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке, которое она обнародует вечером. читать дальше
.19 июня 2019 года 15:11
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии обновили исторический максимум по индикатору МосБиржи (2775 пунктов) и годовой максимум по РТС (1366 пунктов), после чего перешли к коррекционному снижению. Если внешний фон даст поводы для дальнейшей фиксации прибыли, "быки" во второй половине... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:05
Падение иностранного притока в госбумаги РФ может негативно сказаться на курсе рубля во 2 полугодии - Райффайзенбанк
"В благоприятных условиях Минфину, скорее всего, удастся реализовать 26230 в полном объеме с YTM 7,7-7,75% (5-10 б.п. к кривой). - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Однако для локальных банков ОФЗ по-прежнему выглядят дорогими: кривая доходностей предполагает ключевую ставку ниже... читать дальше
.19 июня 2019 года 12:58
Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer
"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с... читать дальше
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