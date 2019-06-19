Циклические сырьевые рынки растут на надеждах прогресса в торговых переговорах США и Китая - Julius Baer

"Циклические сырьевые рынки, в частности, сырая нефть и промышленные металлы, показали рост после комментариев президента США Дональда Трампа в минувший вторник, которые дали надежду на прогресс в торговых переговорах между Вашингтоном и Пекином. Мы полагаем, что этот рост в основном связан с закрытием коротких позиций на рынке фьючерсов теми инвесторами, которые позиционировались с расчетом на ухудшение глобального роста из-за эскалации внешнеторговой напряженности. За последние несколько месяцев основными драйверами цен были изменения рыночных настроений, а не фундаментальные факторы. С точки зрения последних, спрос на сырьевых рынках недостаточно высок или слаб, чтобы повлиять на движение цен, и в то же время на большинстве рынков сохраняется достаточно высокое предложение. Нормализация настроений на рынках должна обеспечить дальнейший рост котировок, но из-за достаточного уровня предложения он будет ограниченным, даже если торговые переговоры дадут положительные результаты. На этом фоне мы сохраняем нейтральную позицию по сырьевым товарам как классу активов, но подтверждаем конструктивную позицию по золоту. Движение котировок драгоценного металла в краткосрочной перспективе может быть волатильным, особенно если прогресс по торговым переговорам состоится, однако долгосрочная тенденция роста на рынке золота сохраняется", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.