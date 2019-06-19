Спрос на аукционах Минфина в среду будет, вероятно, довольно высоким - Банк "Санкт-Петербург"

"Сегодня Министерство финансов РФ проведет очередные аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ). Ведомство разместит две бумаги - с погашением в марте 2039 г. (ОФЗ 26230) с лимитом в 20 млрд руб. и с погашением в феврале 2028 г. (ОФЗ 52002) на 5,31 млрд руб. После заседания ЦБ РФ 14 июня, в рамках которого регулятор снизил ключевую ставку на 25 б.п. до 7,5% и намекнул на дальнейшее снижение в случае позитивного развития событий, доходности облигаций федерального займа на дальнем конце кривой существенно снизились. Так, например, доходность самого "длинного" выпуска (26225) с погашением в 2034 г. снизилась до 7,6% (с 7,83% накануне заседания). В условиях ожидания дальнейшего снижения ставки спрос на сегодняшних аукционах будет, вероятно, довольно высоким, даже если Минфин не даст премии к доходности", - отмечают аналитики Банка "Санкт-Петербург".