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Главная / Мнения аналитиков / Рубль вернулся в область многомесячных максимумов против евро и доллара - FxPro
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19 июня 2019 года 12:21
Рубль вернулся в область многомесячных максимумов против евро и доллара - FxPro
"Рубль перешагнул круглые психологические уровни в парах с долларом и евро, - комментируют аналитики FxPro. - USD/RUB в начале дня в среду находится у 63.98, а EUR/RUB торгуется по 71.60 после решительного провала под отметку 72. Спрос на рубль вырос вслед за позитивной динамикой мировых рынков. Так, единая валюта и доллар продолжают находиться под давлением в ожидании смягчения политики центральных банков. Чиновники российского ЦБ оказались гораздо меньше, нежели их коллеги из Европы и США, обеспокоены темпами экономического роста". Намеки ЕЦБ и ФРС на готовность смягчать политику в обозримом будущем поддерживают спрос на фондовых рынках и на "доходные" валюты, в число которых входит рубль, подчеркивают эксперты FxPro. Дополнительно оптимизм на рынках поддерживается обещаниями встречи лидеров США и Китая для обсуждения торговых споров. Инвесторы надеются если не на окончательную сделку, то хотя бы на очередное перемирие, как было полгода назад после аналогичной встречи в декабре. "На столь благоприятных новостях рубль вернулся в область многомесячных максимумов против евро и доллара. Если "белая полоса" продолжится, то уверенное преодоление парой USD/RUB уровней 63.80 может заставить медведей капитулировать, что лишь дополнительно усилит российскую валюту в краткосрочной перспективе. Отметим, что рубль разворачивался к снижению после касания этого уровня в марте и апреле. Аналогичные локальные минимумы стали еще ближе по EUR/RUB: весной единая валюта дважды находила поддержку на спадах к 71.50. Однако слабость евро на мировом валютном рынке и восстановление спроса на рисковые активы вполне могут поддержать быков по рублю, отправив евро на поиски "нового дна"", - резюмируют в аналитическом отделе FxPro.
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19 июня 2019 года 19:35
Рубль развернулся вверх к доллару и евро на вечерних торгах вслед за ростом спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке
Москва. 19 июня. Доллар и евро перешли к снижению на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря увеличению спроса на рублевые активы перед решением ФРС США по ставке. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:33
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ в среду завершил торги консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов в ожидании итогов заседания Федрезерва США; индекс МосБиржи после обновления утром исторического максимума выше 2775 пунктов откатился в район 2760 пунктов. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:02
Цены евробондов РФ в среду обновили многолетние максимумы на фоне ожиданий смягчения ДКП мировыми ЦБ
Москва. 19 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду вновь подросли, обновив многолетние максимумы на фоне ожиданий инвесторами смягчения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, включая ФРС США; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) немного снизились в цене в рамках коррекции, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 июня 2019 года 19:00
"В среду российский фондовый рынок продемонстрировал умеренное снижение на противоречивом внешнем фоне. Так, на рынке энергоносителей наблюдалась негативная динамика, а нефть марки Brent, несмотря на снижение запасов нефти, бензина и дистиллятов по статистике Минэнерго США, отступила на 0,3%. В... читать дальше
.19 июня 2019 года 18:24
Положительной динамике рубля в среду способствовало усиление спроса на рублевую ликвидность в преддверии начала налоговых платежей - ИК "Велес Капитал"
"В среду большую часть дня пара доллар/рубль консолидировалась вокруг отметки 64 руб., однако ближе к окончанию рабочего дня отечественная валюта обновила дневной максимум и укрепилась до 63,91, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - К... читать дальше
.19 июня 2019 года 17:20
"Перед сегодняшним заседанием ФРС, на наш взгляд, на рынках формируется хрупкий оптимизм, - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - На этом фоне рубль в среду находится вблизи отметки 64 и демонстрирует склонность к умеренному укреплению. Текущее улучшение настроений рынков... читать дальше
.19 июня 2019 года 16:46
"Ждем сильного движения по валютной паре EUR/USD. Будущая денежно-кредитная политика часто читается между строк заявлений ФРС, и это создает дополнительную волатильность. 1,1220-1, 1230 - это уровень сопротивления, 1,1170-80 - уровень поддержки. Выход пары выше или ниже уровней создаст предпосылки... читать дальше
.19 июня 2019 года 16:19
Ожидаем закрытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением не более 0,5-0,7% по итогам дня - ИК "Алго Капитал"
"В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался несколько ниже уровня предыдущего закрытия, в диапазоне 2750-2760 пунктов. Некоторое влияние на него еще может оказать вечерняя публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США (17:30 мск). Вместе с тем решение и... читать дальше
.19 июня 2019 года 15:59
"Отечественный рынок акций может завершить день в "минусе", так как текущих стимулов явно недостаточно для продолжения роста. К тому же рынок пребывает в полосе дивидендных отсечек крупных эмитентов. Более того, если ФРС проявит упорство и не будет намекать на возможное смягчение политики, то это... читать дальше
.19 июня 2019 года 15:41
Рубль проявляет непоколебимость и ожидает новостей с глобальных рынков на отметке 64 рубля за доллар и 71,7 рубля за евро. Присутствует потенциал дальнейшего укрепления рубля против доллара, ближайшая цель - 63 рубля за доллар, считает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков. читать дальше
.19 июня 2019 года 15:35
Москва. 19 июня. Доллар и евро слегка повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль лишь незначительно слабеет к бивалютной корзине в ожидании решения ФРС США по ставке, которое она обнародует вечером. читать дальше
.19 июня 2019 года 15:11
"Российские фондовые индексы в первой половине сессии обновили исторический максимум по индикатору МосБиржи (2775 пунктов) и годовой максимум по РТС (1366 пунктов), после чего перешли к коррекционному снижению. Если внешний фон даст поводы для дальнейшей фиксации прибыли, "быки" во второй половине... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:44
Мировые фондовые индексы растут на комментариях главы ЕЦБ и перспективе встречи глав США и Китая в Осаке - Julius Baer
"Мировые фондовые рынки выросли во вторник на ожиданиях деэскалации внешнеторгового конфликта США и Китая и готовности Европейского центрального банка запустить новые меры поддержки экономического роста в случае их необходимости, - отмечает руководитель отдела анализа фондовых рынков Julius Baer... читать дальше
.19 июня 2019 года 14:05
Падение иностранного притока в госбумаги РФ может негативно сказаться на курсе рубля во 2 полугодии - Райффайзенбанк
"В благоприятных условиях Минфину, скорее всего, удастся реализовать 26230 в полном объеме с YTM 7,7-7,75% (5-10 б.п. к кривой). - полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. - Однако для локальных банков ОФЗ по-прежнему выглядят дорогими: кривая доходностей предполагает ключевую ставку ниже... читать дальше
.19 июня 2019 года 13:33
"Высокодоходные облигации США получают поддержку благодаря "погоне за доходностью" в мире искусственно заниженных ставок по государственным облигациям. ФРС США по итогам своего заседания, скорее всего, успокоит рынок заявлением, что любое снижение стоимости заимствования станет профилактическим и... читать дальше
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