Рубль может закрепиться ниже отметки 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"

"В рамках среды рубль может получить дополнительную поддержку в рамках аукционов по размещению ОФЗ, где должен сохраняться сильный спрос с учетом обещаний дальнейшего снижения ставки Банком России, а также заявлений о предстоящих переговорах Трампа и Си. В вечерние часы (21:00) важным фактором для рубля будет решение ФРС по ставке. Несмотря на снижение градуса эскалации в торговой войне, мы по-прежнему видим высокие шансы на некоторое смягчение риторики ФРС и появление сигналов готовности снизить ставки в случае дальнейшего замедления макроэкономических показателей. На этом фоне рубль может закрепиться ниже отметки 64 в паре с долларом. Курс рубля в паре с евро может умеренно ослабеть по факту заседания ФРС", - предполагают аналитики "Нордеа Банка".