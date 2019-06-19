Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "МРСК Северного Кавказа"

Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем и обновил исторический максимум индекса МосБиржи на фоне роста внешних площадок на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США и предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20; лидерами роста выступают акции "МРСК Северного Кавказа", обновившие максимум с мая 2012 года.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2766,16 пункта (+0,2%, максимум сессии и новый пик - 2775,6 пункта), индекс РТС - 1362,91 пункта (+0,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 63,94 рубля (-0,08 рубля).

Подорожали рублевые акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%).

Подешевели из-за отсечки квартальных дивидендов акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%, до 46,32 рубля; выплаты за первый квартал составят 1,49 рубля на акцию), также просели бумаги "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%).

Индексы в США накануне подскочили на 1-1,4% на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и заявлениях президента США Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Трамп написал в Твиттере, что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином, и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Тем временем, заявление президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в Твиттере.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

В среду вслед за США выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,7%, китайский Shanghai Composite вырос на 1%), однако проседает после ралли Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,1-0,2%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавил всего 0,03%).

Нефть утром в среду продолжает подъем после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $62,38 за баррель (+0,4% и +2% накануне), августовская цена WTI - $54,28 за баррель (+0,3% и +3,8% во вторник).

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 МСК, опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что данные укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александра Тимофеева, российские индексы акций продолжат укрепляться как минимум в первой половине торгов среды на существенном улучшении внешнего фона, в том числе благодаря восстановлению котировок нефти. Однако в случае появления негативных факторов извне "медвежья" коррекция может оказаться довольно агрессивной. Дальнейшая динамика рынка акций определится тоном комментариев Федрезерва по монетарной политике.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, американский президент заявил о том, что провел переговоры со своим китайским коллегой, а переговорный процесс возобновится еще до встречи глав двух государств на полях G20.

У индекса МосБиржи в районе 2780 пунктов находится сопротивление в виде верхней границы восходящего канала. Среднесрочные покупки делать по-прежнему не рекомендуется из-за большой вероятности падения рынка и отсутствия фундаментальных поводов для идущего сейчас ралли. Спекулятивно нужно присматриваться к акциям Сбербанка, а также в случае продолжения роста нефти - к "ЛУКОЙЛу" и бумагам "Газпром нефти". В среду выйдет статистика Минэнерго США по запасам нефти, а вечером инвесторы будут следить за риторикой ФРС, считает эксперт.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, вялотекущее начало недели на финансовых рынках сменилось во вторник волной оптимизма, чему способствовали заявления главы ЕЦБ Драги о планах перейти в скором времени к стимулирующей монетарной политике, а также высказывание президента США Трампа о намерении провести расширенную встречу с лидером КНР на саммите G20 в Осаке для обсуждения торговых противоречий.

Однако не стоит закладываться на скорое подписание торговой сделки между США и Китаем. Большое число вопросов остается не решенными, также нет подробностей о формате и участниках предварительных обсуждений. Сам Трамп не раз делал противоречивые заявления и угрожал новыми тарифами, но личная встреча двух лидеров дает сигнал рынкам о вероятном сближении позиций, пусть возможно и временном. Пока же оптимизм явно преобладает, а индексы развивающихся стран на твитах Трампа подросли сильнее развитых, в очередной раз подтвердив тезис о том, что для них тема торговых ограничений является ключевой для определения сантимента.

В то же время торги на мировых фондовых площадках в среду пройдут в ожидании результатов заседания Федрезерва США. ФРС сталкивается с давлением не только со стороны рынка, но и Трампа, что может подорвать "выжидательную и терпеливую позицию" регулятора по поводу ставки: внешние риски накапливаются, но ситуация в экономике США остается относительно стабильной, что делает снижение скорее преждевременным. Тем не менее, Пауэлл на пресс-конференции все же может дать четкие ориентиры для направления монетарной политики и не ограничиться "дежурным" заявлением, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, от Федрезерва не ждут изменения денежной политики, но рассчитывают на возможные намеки на смягчение в обозримом будущем. Если они будут сделаны, то укрепление рубля продолжится.

Исторические данные показывают, что июнь является одним из самых плохих месяцев для американского фондового рынка, однако в этом году результат месяца может оказаться одним из лучших за 80 лет. Трамп объявил об официальном начале своей предвыборной кампании на второй президентский срок, а также сообщил о подготовке расширенной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином и раскритиковал ЕЦБ по поводу манипулирования курсом евро.

Заявление Трампа о продуктивных телефонных переговорах и подготовке расширенной встречи с китайским лидером вызвало волну оптимизма на рынках. Акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) в среду торгуются последний день с дивидендами 792,52 рубля на бумагу. Укреплению рубля будут способствовать аукционы ОФЗ, налоговый период и потребность компаний в рублевой ликвидности для начисления дивидендов, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "МРСК Северного Кавказа" (+19,4%, до 40,3 рубля), отскочили после дивидендного "гэпа" накануне акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+8,7% и +5,7% "префы"), растут бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+4,1%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+3,4%), ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+2,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,2%.)

Подешевели бумаги "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (-1,4%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-0,9%), ГДР "Ленты" (-0,9%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,7%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,75 млрд рублей (из них 2,332 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).