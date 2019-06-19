Рубль попробует закрепиться под отметкой 64 - БКС

"Сегодня ключевой день этой недели для валютного рынка - ФРС вечером примет решение по процентной ставке и прояснит векторы дальнейшей монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - В преддверии этого решения мы наблюдаем усиление давления на ФРС со стороны президента Трампа с целью добиться смягчения политики регулятора. В частности, американский лидер обратил внимание на обещание главы ЕЦБ Марио Драги новых стимулов, в том числе через снижение ставок.

Президент США вчера вообще оказался главным ньюсмейкером. Кроме "советов" для регулятора, Трамп вчера официально дал старт своей избирательной компании, предварительно заявив о встрече с лидером Китая на полях G20, в рамках которой он ожидает достижения успеха в переговорах".

В результате большинство развивающихся валют вслед за юанем уверенно укрепились к доллару. Позитив почувствовали и другие рисковые активы. Цены на нефть развернулись к росту в ожидании торговой сделки, которая снизит угрозы со стороны спроса, толкающие цену вниз в последние дни.

"Пара USD/RUB отреагировала на все это снижением, все-таки пробив важную поддержку 64,3. В результате падение ускорилось, а следующий сильный уровень находится в районе отметки 63,7. Продолжение укрепления национальной валюты к этой поддержке вполне вероятно, учитывая дополнительную поддержку со стороны фактора налогового периода", - заключает эксперт БКС.