Ждем относительно стабильных торгов вблизи уровней 64-65/USD - РФПИ

"Рубль провел вчера ещё одну позитивную сессию, укрепившись до 64.00/USD (0.45%) при минимумах сессии около 63.92. В первой половине дня потоки оставались довольно сбалансированными, поэтому и курс российской валюты был стабилен вблизи 64.30/USD. "Прорыв" случился во второй половине дня, когда резкий рост цен на нефть Brent с US$60.50/брл до US$62.50/брл стал тем последним фактором, изменившим баланс сил на рынке в пользу рубля. По нашим ощущениям, у рубля есть небольшой потенциал для укрепления в ближайшее время, учитывая факторы налогового периода и предстоящих дивидендных выплат, особенно, если глобально новостной фон останется, как минимум, нейтральным. В дальнейшем ждем относительно стабильных торгов вблизи уровней 64-65/USD, что также неплохо", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.