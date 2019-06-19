На сегодняшних первичных аукционах ОФЗ советуем не проявлять излишней агрессивности в части неконкурентных заявок - Росбанк

"Еще в начале июня мы задавались вопросом, каким образом рынок ОФЗ приспособится к падению объемов еженедельного предложения госдолга с 90+ млрд руб. до 20-30 млрд руб. Вчера участники рынка могли лицезреть первый эпизод данной подстройки. Минфин объявил, что на сегодняшних первичных аукционах инвесторы смогут приобрести лишь до 20 млрд руб. 20-летнего выпуска 26230 (фиксированные купоны) и до 5.3 млрд руб. 9-летней серии 52002 (с привязкой дохода к инфляции), что застало дилеров врасплох. Как следствие, торговая сессия, которая начиналась тяжело, завершилась очередным снижением доходностей на 4-7 бп вдоль кривой", - отмечают аналитики Росбанка.

еБеспрецедентный успех Минфина на первичных аукционах с начала 2к'19 - уже размещены новые облигации на 847 млрд руб. - позволяет ведомству экспериментировать как с объемом предложения бумаг, так и переориентацией инвесторов на более длинную дюрацию, полагают аналитики банка. Еще одна ожидаемая новация со стороны Министерства - запуск облигаций "нового стиля" с привязкой вознаграждения к ставке RUONIA. Пусть даже сейчас трудно гадать, насколько Минфин будет готов предоставлять дисконты по цене, учитывая реализацию программы заимствований в опережение планов, - и насколько бумаги будут пользоваться спросом в условиях запуска нового цикла смягчения ДКП.

"Что касается самого дебютного аукциона в 20-летней серии 26230, наш основной совет для участников рынка - не проявлять излишней агрессивности в части неконкурентных заявок. Учитывая все более плоскую форму кривой ОФЗ, Минфин вряд ли будет готов на большую премию по доходности к серии 26225 (май.34, 7.67%). Как следствие, не исключен уже встречавшийся ранее сценарий, когда средневзвешенная цена установлена на основании крайне узкого круга исполненных конкурентных заявок по высоким ценам", - заключают специалисты Росбанка.