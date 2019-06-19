Если ФРС США сделает намёки на смягчение в обозримом будущем, укрепление рубля продолжится - "Открытие Брокер"

"Во вторник рубль упорно укреплялся против доллара и евро. Курс доллара падал ниже отметки 64 рубля. В свете возможного смягчения политики ЕЦБ и ФРС актуальность рублёвого "carry trade" только возрастёт. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, на которых предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с погашением 16 марта 2039 года в объёме 20 млрд рублей и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Большой потребности в займах у Минфина нет, поэтому ведомство попытается провести тест рынка через размещение бумаг с долгим сроком обращения, а также привязанных к инфляции. В среду ФРС завершит двухдневное заседание, от которого не ждут изменения денежной политики, но рассчитывают на возможные намёки на смягчение в обозримом будущем. Если они будут сделаны, то укрепление рубля продолжится", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.