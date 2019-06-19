Цены рублевых корпоративных бондов в среду могу подрасти благодаря внешнему позитиву

Москва. 19 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и заявлениях президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

При этом заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики и Федрезервом. Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра. Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США. "Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, как Китай и другие".

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно повышаются в ходе торгов в среду на оптимизме по поводу предстоящих торговых переговоров между лидерами США и Китая. Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,8%. Китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, Shenzhen Composite - 1,9%, гонконгский Hang Seng повысился на 2,4%. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - тоже на 1,2%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%.

Кроме того, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду в 21:00 МСК, а также заседаний руководства центробанков Японии и Англии, которые закончатся в четверг. В целом участники рынка не ожидают каких-либо изменений от всех трех центробанков.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подорожали на 0,48% - до $62,44 за баррель. На торгах во вторник их цена подскочила на 1,97% и составляла на закрытие $62,14 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,54% - до $54,4 за баррель.

Позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля. Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные министерства экономики страны будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что они укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла почти на четверть по отношению к предыдущему дню и оказалась уже вблизи средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 13,506 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,69 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 июня вырос на 0,17% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,19%, поднявшись до 610,05 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+0,96%), "МТС-001P-06" (+0,82%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,62%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-05Р" (-0,51%), "ВЭБ.РФ-001Р-12" (-0,25%) и "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что БК "Евразия" полностью разместила 4-летние облигации серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 7 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,4% годовых. Купоны полугодовые. Объем размещения был увеличен с "не менее 7 млрд рублей" до 10 млрд рублей.

Альфа-банк установил ориентир ставки 1-го купона субординированных облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей размере 11,5-12,0% годовых. Ориентиру соответствует доходность к 5-летнему колл-опциону в размере 12,01-12,55% годовых. Книга заявок на бонды открылась в 10:00 МСК 18 июня, сбор заявок продлится до 16:00 МСК 20 июня. Техническое размещение выпуска запланировано на 27 июня. Выпуск облигаций бессрочный и предназначен для квалифицированных инвесторов. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 бумаг. Купоны квартальные. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода, далее - по завершении каждого купонного периода.

ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (дочерняя компания оператора аэропорта "Домодедово" DME Ltd) 26 июня проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - 8,55-8,75% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,83-9,04% годовых. Техническое размещение запланировано на 2 июля. Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом 20 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Содружество Индастрис" в июле планирует собирать заявки на 10-летние облигации 3-й серии с офертой через 3 года номинальным объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Бумаги имеют полугодовые купоны.

АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 7-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 11% годовых. Облигации объемом 3 млрд рублей и сроком обращения 5 лет были размещены летом 2016 года по ставке 14% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 2 июля 2019 года. Компания планирует 28 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК провести сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций 1-й серии на сумму до 3 млрд рублей. Дата проведения расчетов - 2 июля.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-10-го купонов облигаций 35-й серии в размере 5,3% годовых. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

ООО "Финанс-авиа" ("дочка" авиакомпании "ЮТэйр" (MOEX: UTAR)) 15 июля проведет собрание владельцев облигаций и предложит условия реструктуризации выпусков серий 01 и 02. До 3 июля будут определены лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций. На повестке дня собрания облигационеров будет два вопроса: об избрании представителя владельцев облигаций и "согласии на заключение соглашения о прекращении обязательств по облигациям серий 01 и 02 новацией, а также об утверждении условий указанного соглашения. Условия предполагают, что 20% от номинальной стоимости облигаций серии 01 и 20% от купонного дохода по облигациям этой же серии за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года будут выплачиваться тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Оставшаяся часть номинальной стоимости 80% плюс 5% от номинала и невыплаченные 80% купонного дохода за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 года выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года. Все обязательства по облигациям серии 02 тоже прекращаются путем новации в новое долговое обязательство. 6% от номинальной стоимости облигаций будет выплачено тремя равными траншами: 31 июля 2020 года, 31 июля 2021 года и 31 июля 2022 года. Весь купонный доход за период с 31 января 2019 года по 31 июля 2019 выплачивается 31 июля 2020 года. Денежные средства в размере оставшихся 94% от номинальной стоимости плюс еще 5% от номинала выплачиваются единым платежом 31 июля 2054 года.