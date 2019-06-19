В среду рынок акций откроется ростом - Алор Брокер

"Вчера неожиданная волна оптимизма пришла на мировые рынки. Для начала глава ЕЦБ Марио Драги заявил о продолжении мягкой денежно-кредитной политики, возможности снижения ставки и возобновления программы выкупа. Потом американский президент заявил о том, что провел переговоры со своим китайским коллегой, а переговорный процесс возобновится еще до встречи глав двух государств на полях "Большой двадцатки". В результате уже в середине дня основные рынки рванули вверх и потащили за собой наш. По итогам дня индекс МосБиржи вырос на процент. Все говорит в пользу того, что в среду мы откроемся ростом и попробуем обновить исторические максимумы. Но не следует забывать, что через 0,7 процента индекс МосБиржи встретится с сопротивлением в виде верхней границы восходящего канала. Мы по-прежнему не рекомендуем делать среднесрочные покупки из-за большой вероятности падения рынка и отсутствия фундаментальных поводов для идущего сейчас ралли", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов..