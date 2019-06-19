Утренние прогнозы: восходящая динамика

В среду аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в РФ.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0,1-0,3%, в районе 2765-2770 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2750, 2740 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2790 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее улучшение состояния внешнего фона пока выглядит не настолько масштабным, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях. Кроме того, традиционным фактором стабилизации рынков станут ожидания вечернего решения по уровню процентной ставки ФРС. Оно станет известным лишь в 21:00 мск".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня в начале торгов возможно сохранение восходящей динамики по российским фондовым индексам на фоне улучшения обстановки на мировых рынках акций в целом".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Все говорит в пользу того, что в среду мы откроемся ростом и попробуем обновить исторические максимумы. Но не следует забывать, что через 0,7 процента индекс МосБиржи встретится с сопротивлением в виде верхней границы восходящего канала. Мы по-прежнему не рекомендуем делать среднесрочные покупки из-за большой вероятности падения рынка и отсутствия фундаментальных поводов для идущего сейчас ралли".

"Промсвязьбанк" (Роман Антонов): "Российский рынок вчера воспользовался позитивной динамикой внешних площадок, индекс МосБиржи совершил рывок вернувшись выше отметки в 2760 пунктов. Помимо сохраняющегося стабильного спроса на бумаги сектора электроэнергетики рост поддержали отстающие акции финансового и нефтегазового секторов, а также горнодобывающие, металлургические компании и телекомы. Сегодня не исключаем, что рост может продолжиться, а индекс МосБиржи будет двигаться в сторону обновления исторических максимумов, чему будет способствовать сохраняющийся внешний позитив".