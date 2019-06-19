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19 июня 2019 года 09:43

Мировые фондовые индексы показывают активный рост

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник на ожиданиях смягчения кредитно-денежной политики мировыми центробанками и заявлениях президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Накануне Трамп заявил, что он проведет "расширенную встречу" со своим китайским коллегой в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

Между тем заявления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о том, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся, усилили надежды на смягчение политики и Федрезервом, пишет MarketWatch.

Снижение процентных ставок и возобновление покупки активов входит в число инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, заявил Драги во вторник на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра.

Трамп, прокомментировав заявления Драги, обвинил еврозону, а заодно и Китай, в стремлении ослабить собственные валюты, чтобы получить конкурентное преимущество перед США.

"Марио Драги только что объявил о возможности введения новых стимулов, что немедленно привело к ослаблению евро в паре с долларом США, что несправедливо облегчает им конкуренцию со Штатами, - написал Трамп в "Твиттере". - Они безнаказанно делали это многие годы, как Китай и другие".

"Европейские рынки растут на комментариях Драги, несправедливых для США", - написал Трамп в следующем твите.

Ранее в этом месяце председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки.

Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля.

"Заявления Драги создают дополнительное давление на Федрезерв в плане снижения ставки", - говорит управляющий Kames Short-Dated Yield Bond Fund Марк Бенбоу.

Акции Facebook, представившей собственную криптовалюту, снизились в цене 0,3% по итогам торгов во вторник.

Стоимость бумаг Boeing увеличилась на 5,4% на информации о том, что Air Lease Corp. намерена купить пять самолетов 787-9 Dreamliners общей стоимостью $1,5 млрд.

Котировки акций технологических компаний активно выросли: бумаги Apple подорожали на 2,4%, Microsoft - на 1,7%, Amazon - на 0,8%.

Также значительно повысилась капитализация производителей полупроводников: бумаги Nvidia подскочили в цене на 5,4%, Micron Technology - на 5,7%, Intel - на 2,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник вырос на 353,01 пункта (1,35%) и составил 26465,54 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 28,08 пункта (0,97%) - до 2917,75 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,86 пункта (1,39%) и составил 7953,88 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) активно повышаются в ходе торгов в среду на оптимизме по поводу предстоящих торговых переговоров между лидерами США и Китая.

Японский индекс Nikkei 225 подскочил на 1,7%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite прибавил 1,3%, Shenzhen Composite - 1,9%, гонконгский Hang Seng повысился на 2,4%.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - тоже на 1,2%, новозеландский NZX 50 - на 1,1%. Индийский индекс BSE Sensex вырос на 0,5%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,9%.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Трамп написал в "Твиттере", что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку к встрече в Японии.

"Несомненно, такие заявления окажут рынку кратковременную поддержку, но основной вопрос заключается в том, какие проблемы могут быть решены на встрече двух лидеров, если их нельзя было решить за долгие месяцы переговоров", - отмечает рыночный стратег сингапурской компании IG Цзиньги Пань.

Кроме того, участники рынка ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду в 21:00 МСК, а также заседаний руководства центробанков Японии и Англии, которые закончатся в четверг. В целом участники рынка не ожидают каких-либо изменений от всех трех центробанков.

Акции японского производителя дисплеев для мобильных устройств Japan Display дорожают на 13% на слухах, что Apple Inc. может предоставить помощь испытывающей проблемы компании.

Цена бумаг оператора связи SoftBank выросла на 4,1%, нефтедобывающей компании Inpex - на 5,6%.

Стоимость акций поставщика оборудования для мобильных устройств AAC Technologies поднялась на 4,3%, Sunny Optical - почти на 9%.

Котировки бумаг оператора казино Sands China подскочили на 5?3%, производителя мясной продукции WH Group - на 4,8%.

Капитализация южнокорейского производителя электроники и микрочипов Samsung Electronics увеличилась на 1,9%, менее крупного конкурента SK Hynix - на 5,5%, тайваньской Taiwan Semiconductor - на 3,6%.

Рыночная стоимость австралийской энергетической компании Beach Energy повысилась на 3,1%, горнодобывающей Rio Tinto - на 1,9%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду после резкого роста накануне, ставшего для WTI рекордным за пять месяцев.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск подорожали на $0,15 (0,24%) - до $62,29 за баррель. На торгах во вторник их цена подскочила на $1,2 (1,97%) и составляла на закрытие $62,14 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,16 (0,3%) - до $54,06 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на $1,97 (3,79), до $53,90 за баррель.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Рынки с оптимизмом восприняли такие заявления, сочтя их за сигнал о возобновлении переговоров по подписанию торгового соглашения между двумя странами.

"Цены на нефть могут вырасти на оптимизме по поводу возобновления торговых переговоров", - отметил экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хауи Ли.

Дополнительным позитивным фактором стали слухи о том, что страны ОПЕК+ близки к тому, чтобы договориться о назначении встречи своих представителей в Вене на 1-2 июля.

Кроме того, Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели сократились на 812 тыс. баррелей. Официальные статданные министерства экономики страны будут обнародованы в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем полагают, что они укажут на сокращение запасов на 1,25 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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