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Главная / Мнения аналитиков / Рост рынка акций может продолжиться - Промсвязьбанк
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19 июня 2019 года 09:19
Рост рынка акций может продолжиться - Промсвязьбанк
"Российский рынок вчера воспользовался позитивной динамикой внешних площадок, индекс МосБиржи совершил рывок вернувшись выше отметки в 2760 пунктов. Помимо сохраняющегося стабильного спроса на бумаги сектора электроэнергетики рост поддержали отстающие акции финансового и нефтегазового секторов, а также горнодобывающие, металлургические компании и телекомы. Сегодня не исключаем, что рост может продолжиться, а индекс МосБиржи будет двигаться в сторону обновления исторических максимумов, чему будет способствовать сохраняющийся внешний позитив", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов.
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19 июня 2019 года 11:45
"В рамках среды рубль может получить дополнительную поддержку в рамках аукционов по размещению ОФЗ, где должен сохраняться сильный спрос с учетом обещаний дальнейшего снижения ставки Банком России, а также заявлений о предстоящих переговорах Трампа и Си. В вечерние часы (21:00) важным фактором для... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:37
Рынок акций РФ утром обновил максимум индекса МосБиржи на внешнем позитиве, лидирует "МРСК Северного Кавказа"
Москва. 19 июня. Рынок акций РФ утром в среду продолжил подъем и обновил исторический максимум индекса МосБиржи на фоне роста внешних площадок на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федрезерва США и предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20; лидерами роста выступают акции "МРСК Северного Кавказа", обновившие максимум с мая 2012 года. читать дальше
.19 июня 2019 года 11:28
"Сегодня ключевой день этой недели для валютного рынка - ФРС вечером примет решение по процентной ставке и прояснит векторы дальнейшей монетарной политики, - указывает эксперт "БКС Брокер" Сергей Гайворонский. - В преддверии этого решения мы наблюдаем усиление давления на ФРС со стороны... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
В среду ключевым событием для рынка нефти станут итоги заседания ФРС и пресс-конференция Д. Пауэлла - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки накануне продемонстрировали рост практически на 4% благодаря улучшению аппетита к рисковым активам после сообщений президента США Д. Трампа, в которых он подтвердил свою встречу с лидером КНР на полях саммита "большой двадцатки". В утренние часы среды контракты на Brent... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:11
"Рубль провел вчера ещё одну позитивную сессию, укрепившись до 64.00/USD (0.45%) при минимумах сессии около 63.92. В первой половине дня потоки оставались довольно сбалансированными, поэтому и курс российской валюты был стабилен вблизи 64.30/USD. "Прорыв" случился во второй половине дня, когда... читать дальше
.19 июня 2019 года 11:00
На сегодняшних первичных аукционах ОФЗ советуем не проявлять излишней агрессивности в части неконкурентных заявок - Росбанк
"Еще в начале июня мы задавались вопросом, каким образом рынок ОФЗ приспособится к падению объемов еженедельного предложения госдолга с 90+ млрд руб. до 20-30 млрд руб. Вчера участники рынка могли лицезреть первый эпизод данной подстройки. Минфин объявил, что на сегодняшних первичных аукционах... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:46
"На рынке госбумаг продолжается ралли – доходность 5-летних ОФЗ снизилась во вторник на 5 б.п. – до 7,41% годовых, 10-летних – на 4 б.п. – до 7,57% годовых, в очередной раз обновив минимум с начала года. На волне оптимизма Минфин решил на сегодняшнем аукционе предложить новый 20-летний выпуск ОФЗ... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:33
"На новостях о возобновлении переговоров США и Китая в рамках саммита G20 нефть вчера росла более чем на 2%, а также появились новости о договоренности ОПЕК+ провести министерский комитет 1 июля, а саммит 2 июля. Напомним, что ранее мероприятие было запланировано на конец июня, но затем обсуждался... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:28
Москва. 19 июня. Доллар и евро немного укрепляются на "Московской бирже" в среду утром, рубль слегка корректируется вниз к бивалютной корзине после заметного роста по итогам предыдущих торгов; участники рынка ожидают решения ФРС США по ставке в среду вечером. читать дальше
.19 июня 2019 года 10:17
Если ФРС США сделает намёки на смягчение в обозримом будущем, укрепление рубля продолжится - "Открытие Брокер"
"Во вторник рубль упорно укреплялся против доллара и евро. Курс доллара падал ниже отметки 64 рубля. В свете возможного смягчения политики ЕЦБ и ФРС актуальность рублёвого "carry trade" только возрастёт. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, на которых предложит инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26230 с... читать дальше
.19 июня 2019 года 10:02
Завершение несвойственного для этого времени года роста запасов может поддержать нефтяные котировки - БКС
Во вторник нефтяные фьючерсы торговались на оптимистичной ноте, поддерживаемые новостями об "очень хорошем телефонном разговоре" президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По словам Трампа, лидеры планируют провести "расширенную встречу" на полях саммита G20 в Японии, который... читать дальше
.19 июня 2019 года 09:55
Москва. 19 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в ожидании объявления итогов июньского заседания ФРС США, полагают аналитики. читать дальше
.19 июня 2019 года 09:47
о мнению аналитиков ИК "Атон", в среду отечественный фондовый рынок начнет торговую сессию повышением примерно на 0,5%. читать дальше
.19 июня 2019 года 09:45
В среду аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в РФ. читать дальше
.19 июня 2019 года 09:43
Американские фондовые индексы завершили существенным ростом сессию во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона активно повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно увеличиваются в ходе торгов в среду. читать дальше
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